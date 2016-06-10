und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NonLagDot - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1392
-
Wirklicher Autor:
igorad2003
Nonlagdot, ein Angebot- und Nachfrage-Indikator, er berechnet einen möglichen Trend auf Grund der dominanten Marktkräfte.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.04.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/694
