NonLagDot - Indikator für den MetaTrader 5

igorad2003
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1392
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

igorad2003

Nonlagdot, ein Angebot- und Nachfrage-Indikator, er berechnet einen möglichen Trend auf Grund der dominanten Marktkräfte.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.04.2008.

NonLagDot

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Das ElderImpulseSystem_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators ElderImpulseSystem in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.

GMMA GMMA

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein Indikator, der Gruppen von gleitenden Durchschnitten in Relation setzt, um so Einsicht in das Verhalten der zwei marktbeherrschenden Gruppen zu erhalten - Händler und Investoren.

LeMan Objective LeMan Objective

Der Indikator zeigt mögliche Ziele der Kursbewegung. Er berechnet den Abstand zwischen den Eröffnungskursen und den Hochs und Tiefs der Quartile.

StochasticExpansion StochasticExpansion

Der gute alte Stochastik Oszillator. Der Unterschied zum Standard ist, dass er die überkauften und überverkauften Zonen in visuell ansprechender Weise zeigt.