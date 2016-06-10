Wirklicher Autor:

igorad2003

Nonlagdot, ein Angebot- und Nachfrage-Indikator, er berechnet einen möglichen Trend auf Grund der dominanten Marktkräfte.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.04.2008.