CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NonLagDot - indicador para MetaTrader 5

igorad2003 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3725
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

igorad2003

Indicador Nonlagdot calcula uma possível tendência através da oferta e a demanda considerando as forças de mercado que estão dominando.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.04.2008.

NonLagDot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/694

Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

O canal com base na porcentagem de preço de desvio do valor anterior da linha do meio do canal.

Elder Impulse System Elder Impulse System

Os candles são coloridos em vermelho, verde e azul dependendo da direção de tendência (Média Móvel e valores globais do indicador MACD).

XD-RangeSwitch XD-RangeSwitch

Indicador de tendência. Reversão de tendência é calculado pelo número de candles definidos nos parâmetros de entrada do indicador.

FiboCandles FiboCandles

O indicador mostra candles coloridos dependendo da tendência atual e considerando a correção dos níveis Fibonacci, também dá alertas ou avisos de áudio no caso de uma mudança de tendência.