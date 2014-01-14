Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NonLagDot - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 3725
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
igorad2003
Indicador Nonlagdot calcula uma possível tendência através da oferta e a demanda considerando as forças de mercado que estão dominando.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.04.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/694
O canal com base na porcentagem de preço de desvio do valor anterior da linha do meio do canal.Elder Impulse System
Os candles são coloridos em vermelho, verde e azul dependendo da direção de tendência (Média Móvel e valores globais do indicador MACD).
Indicador de tendência. Reversão de tendência é calculado pelo número de candles definidos nos parâmetros de entrada do indicador.FiboCandles
O indicador mostra candles coloridos dependendo da tendência atual e considerando a correção dos níveis Fibonacci, também dá alertas ou avisos de áudio no caso de uma mudança de tendência.