Реальный автор:

igorad2003

Nonlagdot – индикатор спроса и предложения, который работает по формуле, рассчитывающей возможный тренд с учетом доминирования рыночных сил.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.04.2008.