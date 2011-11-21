Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NonLagDot - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6481
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
igorad2003
Nonlagdot – индикатор спроса и предложения, который работает по формуле, рассчитывающей возможный тренд с учетом доминирования рыночных сил.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.04.2008.
Индикатор BrainTrend_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2 в виде последовательности графических объектов.IncVHFOnArray
Класс CVHFOnArray предназначен для расчета значений индикатора вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) по индикаторным буферам.
Индикатор показывает средний процент перекрытия последних свечей.IncVidyaOnArray
Класс CVidyaOnArray предназначен для расчета значений скользящей средней с динамическим периодом усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) по индикаторному буферу.