请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 CWPROnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Williams 的百分比范围 (%R)。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod 是指标周期。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;
- double aWPR[] WPR 计算值的数据缓存区.
附加方法:
- int BarsRequired() 返回计算 ADX 的最小柱线需求数量;
- string Name() 返回指标名称字符串;
此 Test_WPROnArray.mq5 文件是一个如何使用 CWPROnArray 类的演示。该 IncWPROnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。
Williams 的百分比范围 技术指标 (%R) 是一个动态技术指标, 以其判断是否市场处于超买/超卖。Williams 的 %R 十分类似于 随机摆动振荡器。唯一的区别是, %R 有一个上下颠倒的比例, 而随机摆动指标有内部平滑。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/648
IncBullsBearsOnArray
CBullsBearsOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算多头力量和空头力量。提供类的使用用例。Blau_TSI
William Blau 的真实强度指数 (TSI) 指标。
IncCCIOnArray
CCCIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算商品通道指数 (CCI) 的值。提供类的使用用例。IncMomentumOnArray
CMomentumOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算动量值。Test_MomentumOnArray 指标作为类的例子使用。