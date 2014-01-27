代码库部分
IncWPROnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
此 CWPROnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Williams 的百分比范围 (%R)。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod 是指标周期。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;
  • double aWPR[] WPR 计算值的数据缓存区.

附加方法:

  • int BarsRequired() 返回计算 ADX 的最小柱线需求数量;
  • string Name() 返回指标名称字符串;

此 Test_WPROnArray.mq5 文件是一个如何使用 CWPROnArray 类的演示。该 IncWPROnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

Williams 的百分比范围 技术指标 (%R) 是一个动态技术指标, 以其判断是否市场处于超买/超卖。Williams 的 %R 十分类似于 随机摆动振荡器。唯一的区别是, %R 有一个上下颠倒的比例, 而随机摆动指标有内部平滑。

一个使用 CWPROnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/648

