ポケットに対して
ライブラリ

IncWPROnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
808
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incwpronarray.mqh (2.59 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_wpronarray.mq5 (2.83 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CWPROnArrayクラスは指標バッファでのWilliams' Percent Range（%R）の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
  • double aWPR[] - WPR計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - ADXの計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_WPROnArray.mq5ファイルはCWPROnArrayクラスを使用する指標の例です。The IncWPROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Williams’ Percent Range テクニカル指標（%R）は動的なテクニカル指標で市場が買われすぎ/売られすぎであるかどうかを決定します。Williams’ %R はストキャスティクスによく似ています。唯一の違いは、%Rのスケールが逆さまで、ストキャスティクスには内部の平滑化があるということです。

CWPROnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/648

