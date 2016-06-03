私たちのファンページに参加してください
IncWPROnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
- 808
CWPROnArrayクラスは指標バッファでのWilliams' Percent Range（%R）の計算のために設計されています。
使用法：
次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。
- int aPeriod - 指標期間
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
- double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
- double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
- double aWPR[] - WPR計算値バッファ
追加メソッド：
- int BarsRequired() - ADXの計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します。
Test_WPROnArray.mq5ファイルはCWPROnArrayクラスを使用する指標の例です。The IncWPROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
Williams’ Percent Range テクニカル指標（%R）は動的なテクニカル指標で市場が買われすぎ/売られすぎであるかどうかを決定します。Williams’ %R はストキャスティクスによく似ています。唯一の違いは、%Rのスケールが逆さまで、ストキャスティクスには内部の平滑化があるということです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/648
IncBullsBearsOnArray

CBullsBearsOnArrayクラスは指標バッファでのブルパワーとベアパワーの計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。
CBullsBearsOnArrayクラスは指標バッファでのブルパワーとベアパワーの計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。
CCCIOnArrayクラスは指標バッファでのCommodity Channel Index（CCI）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。IncMomentumOnArray
CMomentumOnArrayクラスは指標バッファでのモメンタム値の計算のために設計されています。Test_MomentumOnArray指標はクラスの使用例として提供されています。