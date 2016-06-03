CWPROnArrayクラスは指標バッファでのWilliams' Percent Range（%R）の計算のために設計されています。

使用法：



次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aWPR[] - WPR計算値バッファ

追加メソッド：

int BarsRequired() - ADXの計算に必要なバーの最小数を返します

- ADXの計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_WPROnArray.mq5ファイルはCWPROnArrayクラスを使用する指標の例です。The IncWPROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Williams’ Percent Range テクニカル指標（%R）は動的なテクニカル指標で市場が買われすぎ/売られすぎであるかどうかを決定します。Williams’ %R はストキャスティクスによく似ています。唯一の違いは、%Rのスケールが逆さまで、ストキャスティクスには内部の平滑化があるということです。