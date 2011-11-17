Ставь лайки и следи за новостями
IncWPROnArray - библиотека для MetaTrader 5
2011-11-17
- 1913
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:
- int aPeriod - период индикатора.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
- double aWPR[] - буфер с рассчитанным значением WPR.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета ADX;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
Файл Test_WPROnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CWPROnArray. Файл IncWPROnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.
