Библиотеки

IncWPROnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
1913
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incwpronarray.mqh (2.58 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_wpronarray.mq5 (2.83 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

  • int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double aWPR[] - буфер с рассчитанным значением WPR.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета ADX;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_WPROnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CWPROnArray. Файл IncWPROnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

Пример использования класса CWPROnArray

