Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.

Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

- буфер с данными Close для расчета индикатора; double aWPR[] - буфер с рассчитанным значением WPR.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета ADX;

- возвращает минимальное количество баров для расчета ADX; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_WPROnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CWPROnArray. Файл IncWPROnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.