Die CWPROnArray-Klasse berechnet Williams' Percent Range (%R) in einem Indikator-Puffer.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

int aPeriod Periodenlänge des Indikators;

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

double aDataHigh[] Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

double aDataLow[] Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

double aDataClose[] Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

double aWPR[] ist der Puffer mit den berechneten Werten von WPR.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_WPROnArray.mq5 zeigt die Verwendung der Klasse CWPROnArray. Die Datei IncWPROnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Der technischer Indikator Williams' Percent Range (%R) zeigt, ob der Markt überkauft/überverkauft ist. Williams' %R ist dem Stochastik Oszillator sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass die Skala des %R umgekehrt ist und der Stochastik-Oszillator eine interne Glättung hat.