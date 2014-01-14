CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncBandsOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1229
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
A classe CBandsOnArray foi projetada para calcular as Bandas de Bollinger ® (BB) em um buffer de indicador.

Uso:

O método Init() é chamado na função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • int aPeriod é o período do indicador;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de calcular a média do desvio-padrão;
  • double aDeviation é a largura das bandas (o número de desvios padrões).

O método Solve() é chamado na função OnCalculate() com os seguintes parâmetros:

  • const int aRatesTotal é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aData[] é um buffer com os dados para o cálculo de indicadores;
  • double & aMA[] é um buffer com os valores calculados da linha central;
  • double & aUpper[] é um buffer com os valores calculados da linha superior;
  • double & aLower[] é um buffer com os valores calculados da linha inferior.

Métodos adicionais:

  • int BarsRequired retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna uma string com o nome do indicador.

O Test_BandsOnArrayArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe. O arquivo IncBandsOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada). A classe CMAOnArray é necessária para o funcionamento adequado do arquivo IncMAOnArray.

O indicador técnico Bandas de Bollinger ® (BB) é semelhante aos Envelopes. A única diferença é que as bandas do envelopes são traçados a uma distância fixa (%) da média móvel, enquanto que as bandas de Bollinger são representadas a um certo número de desvios padrões da distância da mesma. O desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto, as Bandas de Bollinger se ajustam às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e elas se contraem durante os períodos menos voláteis.

Um exemplo do uso da classe CBandsOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/639

