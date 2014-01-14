Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncBandsOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1229
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CBandsOnArray foi projetada para calcular as Bandas de Bollinger ® (BB) em um buffer de indicador.
Uso:
O método Init() é chamado na função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aPeriod é o período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de calcular a média do desvio-padrão;
- double aDeviation é a largura das bandas (o número de desvios padrões).
O método Solve() é chamado na função OnCalculate() com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] é um buffer com os dados para o cálculo de indicadores;
- double & aMA[] é um buffer com os valores calculados da linha central;
- double & aUpper[] é um buffer com os valores calculados da linha superior;
- double & aLower[] é um buffer com os valores calculados da linha inferior.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna uma string com o nome do indicador.
O Test_BandsOnArrayArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe. O arquivo IncBandsOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada). A classe CMAOnArray é necessária para o funcionamento adequado do arquivo IncMAOnArray.
O indicador técnico Bandas de Bollinger ® (BB) é semelhante aos Envelopes. A única diferença é que as bandas do envelopes são traçados a uma distância fixa (%) da média móvel, enquanto que as bandas de Bollinger são representadas a um certo número de desvios padrões da distância da mesma. O desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto, as Bandas de Bollinger se ajustam às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e elas se contraem durante os períodos menos voláteis.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/639
SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend_Signal através de objeto gráfico colorido.Rabbit
Versão modificada do indicador "Rabbit" com recursos de exibição aprimorados (o indicador mostra os níveis reais de suporte/resistência para qualquer par de moedas).
A Classe CIchimokuOnArray é destinada ao cálculo dos valores dos buffers do indicador Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo).IncStdDevOnArray
A classe CStdDevOnArray foi projetada para calcular o Desvio Padrão (StdDev) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.