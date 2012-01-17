CodeBaseРазделы
Класс CBandsOnArray предназначен для расчета полос Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период индикатора;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - метод усреднения для расчета стандартного отклонения;
  • double aDeviation - ширина полос (количество стандартных отклонений).

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double & aMA[] - буфер с рассчитанными значениями центральной линии;
  • double & aUpper[] - буфер с рассчитанными значениями верхней линии;
  • double & aLower[] - буфер с рассчитанными значениями нижней линии.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_BandsOnArrayArray.mq5 это индикатор с примером использования класса. Файл IncBandsOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Пример использования класса CBandsOnArray

