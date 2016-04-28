Die Klasse CBandsOnArray berechnet die Bollinger Bänder ® (BB).

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

int aPeriod Periodenlänge des Indikators;

Periodenlänge des Indikators; ENUM_MA_METHOD aMethod Auswahl der Methode der Mittelwertbildung für die Berechnung der Standardabweichung;

Auswahl der Methode der Mittelwertbildung für die Berechnung der Standardabweichung; double aDeviation bestimmt die Weite der Bänder (Multiplikator der Standardabweichungen).

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; double & aMA[] Puffer mit den Werten der Mittellinie;

Puffer mit den Werten der Mittellinie; double & aUpper[] Puffer mit den Werten der oberen Linie;

Puffer mit den Werten der oberen Linie; double & aLower[] Puffer mit den Werten der unteren Linie;

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_BandsOnArrayArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CBandsOnArray anwendet. Die Datei IncBandsOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren.

Der technische Indikator Bollinger Bands ® (BB) ist ähnlich dem Envelopes Indikator. Der einzige Unterschied ist, dass die Bänder von Envelopes eine konstante Distanz (in%) vom gleitenden Durchschnitt halten, während die Bollinger Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen davon entfernt sind. Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, die Bollinger Bänder passen sich daher die Marktbedingungen an. Wird der Markt volatiler, erweitern sich die Bänder und verengen sich in weniger volatilen Zeiten.