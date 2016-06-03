コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

IncBandsOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
914
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
CBandsOnArrayクラスは指標バッファでのボリンジャーバンド ®（BB）の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aPeriod- 指標期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 標準偏差算出の手法
  • double aDeviation - バンドの広さ（標準偏差の数）

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double & aMA[] - 指標の中部ラインの計算値
  • double & aUpper[] - 指標の上部ラインの計算値
  • double & aLower[] - 指標の下部ラインの計算値

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_BandsOnArrayArray.mq5はクラスを使用する指標の例です。IncBandsOnArrayは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

Bollinger Bands ®テクニカル指標（BB）はエンベロープと似ています。唯一の違いは、エンベロープのバンドが移動平均から一定の距離（%）でプロットされているが、ボリンジャーバンドでは標準偏差の一定数からプロットされていることです。標準偏差は揮発性の尺度で、したがって、ボリンジャーバンドは市場の状況に併せて自分自身を調整します。. バンドは市場がより揮発性になると広がり、より揮発性の低い期間中には狭まります。

CBandsOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/639

