请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
IncBandsOnArray - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 2506
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
类CBandsOnArray用来计算指标数据的 Bollinger Bands ® (BB) 的值。
The Init()方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aPeriod 指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod 标准方差计算的平滑方法;
- double aDeviation 通道宽度 (标准方差值).
The Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aData[] 指标计算所需缓存;
- double & aMA[] 保存通道中线计算结果的缓存;
- double & aUpper[] 保存通道上线计算结果的缓存;
- double & aLower[] 保存通道下线计算结果的缓存.
附加方法:
- int BarsRequired 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() 返回指标名.
Test_BandsOnArray 是一个使用了类CBandsOnArray的简单指标。 IncBandsOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。需要用到IncMAOnArray文件中的类CMAOnArray。
Bollinger Bands ® 技术指标 (BB) 和 Envelopes类似。唯一区别在 Envelopes 的通道相对于 moving average均线值是固定宽度, 而 Bollinger Bands的通道宽度是某个标准方差值。标准方差是用来衡量市场波动性， 因此 Bollinger Bands 能根据市场条件自我调节。 当市场变得亢奋，通道宽度变宽而在不活跃的时候变窄。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/639
IncStdDevOnArray
类CStdDevOnArray用来计算指标数据Standard Deviation (StdDev)的值。 该类是使用示例已经提供。IncPriceChannelOnArray
类CPriceChannelOnArray用来计算指标数据Price channel的值.
基于指标 SAR e ADX e sma 100 的 EA
此 EA 基于 SMA, ADX 和 SAR 指标。围绕当前价位平铺订单
一个脚本用来围绕当前价位放置平铺订单，可以在消息发布时捕捉价格暴涨。