代码库部分
IncBandsOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
2506
(32)
类CBandsOnArray用来计算指标数据的 Bollinger Bands ® (BB) 的值。

The Init()方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int aPeriod 指标周期;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod 标准方差计算的平滑方法;
  • double aDeviation 通道宽度 (标准方差值).

The Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double aData[] 指标计算所需缓存;
  • double & aMA[] 保存通道中线计算结果的缓存;
  • double & aUpper[] 保存通道上线计算结果的缓存;
  • double & aLower[] 保存通道下线计算结果的缓存.

附加方法:

  • int BarsRequired 返回计算需要的bar的最小数目;
  • string Name() 返回指标名.

Test_BandsOnArray 是一个使用了类CBandsOnArray的简单指标。 IncBandsOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。需要用到IncMAOnArray文件中的类CMAOnArray。

Bollinger Bands ® 技术指标 (BB) 和 Envelopes类似。唯一区别在 Envelopes 的通道相对于 moving average均线值是固定宽度, 而 Bollinger Bands的通道宽度是某个标准方差值。标准方差是用来衡量市场波动性， 因此 Bollinger Bands 能根据市场条件自我调节。 当市场变得亢奋，通道宽度变宽而在不活跃的时候变窄。

An example of using the CBandsOnArray class

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/639

