Polimorfizm

Polimorfizm, aynı fonksiyon elemanının çağrılması durumunda farklı cevaplar alınabildiği için, kalıtımsal ilişkiye sahip faklı nesne sınıfları için bir fırsattır. Bu, sadece temel sınıfın değil aynı zamanda türetik sınıfların davranışlarının da tarif edilebildiği evrensel bir mekanizma oluşturmaya yardımcı olur.

Şimdi yeni bir temel sınıf oluşturalım ve şekil alanını hesaplaması için GetArea() diye bir üye fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyonu, temel sınıftan kalıtım yoluyla oluşturulmuş tüm varis sınıflarda, belirlenen özel şeklin alan hesabı için gerekli kurallar ışığında, yeniden tanımlayalım.

Karenin (CSquare sınıfı) alanı kenarlara göre hesaplanır;, Daire (class CCircle) alanı ise yarı çapla ifade edilir vb. CShape tipinin nesnelerini içeren bir dizi oluşturabiliriz. Bu, temel sınıfın ve tüm varis sınıfların nesnelerinin saklandığı bir dizi olacaktır. Sonra bu dizinin her elemanı için aynı fonksiyonu çağırabiliriz.

Örnek:

//--- Temel sınıf

class CShape

{

protected:

int m_type; // Şekil tipi

int m_xpos; // merkez noktanın X - koordinatları

int m_ypos; // merkez noktanın Y - koordinatları

public:

void CShape(){m_type=0;}; // yapıcı, type=0

int GetType(){return(m_type);};// nesne tipine dönüş yapar

virtual

double GetArea(){return (0); }// şeklin alanına dönüş yapar

};

Artık tüm türetik sınıflarda sıfıra dönüş yapan bir getArea() üye fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonun uygulaması her bir türetik sınıf için değişecektir.

//--- Daire türetik sınıfı

class CCircle : public CShape // İki noktadan sonra temel sınıfı tanımlarız

{ // -ki bu, kalıtımın yapıldığı sınıftır

private:

double m_radius; // daire yarı çapı



public:

void CCircle(){m_type=1;}; // yapıcı, type=1

void SetRadius(double r){m_radius=r;};

virtual double GetArea(){return (3.14*m_radius*m_radius);}// daire alanı

};

Kare sınıfı için yapılacak bildirim de aynıdır:

//--- Kare türetik sınıfı

class CSquare : public CShape // İki noktadan sonra temel sınıfı tanımlarız

{ // -ki bu, kalıtımın yapıldığı sınıftır

private:

double m_square_side; // kare kenarı



public:

void CSquare(){m_type=2;}; // yapıcı, type=1

void SetSide(double s){m_square_side=s;};

virtual double GetArea(){return (m_square_side*m_square_side);}// kare alanı

};

Kare ve dairenin alanlarını hesaplamak için m_radius (yarı çap) ve m_square_side (kenar uzunluğu) değişkenlerine karşılık gelen değerlere ihtiyacımız oldu için, SetRadius() ve SetSide() fonksiyonlarını bildirime ekledik.

CShape temel tipinden türetilmiş (CCircle ve CSquare) nesnelerinin, programımızda kullanıldığını varsayalım. Polimorfizm, CShape temel sınıfının nesnelerinden bir dizi oluşturulmasını sağlar ama bu dizinin bildirimi sırasında nesneler hala bilinmezdir ve tipleri tanımsızdır.

Dizinin her bir elemanında hangi tip nesnenin yer alacağı kararı programın çalıştırılması sırasında alınır. Bu, uygun sınıfların nesnelerinin dinamik olarak oluşturulmasını ve bundan dolayı, nesneler yerine nesne işaretçilerinin kullanımının gerekliliğini içerir.

new operatörü nesnelerin dinamik şekilde oluşturulmaları için kullanılır. Bu şekildeki her bir nesne delete operatörü ile, tek tek ve açıkça silinmelidir. Bu yüzden CShape tipinin işaretçilerinden oluşan bir dizi bildireceğiz ve aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi, her bir (new Sınıf_İsmi) eleman için uygun tipte bir nesne oluşturacağız:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Temel tipin nesne işaretçilerinden oluşan bir dizi bildir

CShape *shapes[5]; // CShape nesnesinin işaretçilerinden oluşan dizi



//--- Burada diziyi türetilen nesnelerle doldur

//--- CCircle tipi nesneler için bir işaretçi bildir

CCircle *circle=new CCircle();

//--- Daire işaretçisinde nesne özelliklerini ayarla

circle.SetRadius(2.5);

//--- İşaretçi değerini shapes[0] içine yerleştir

shapes[0]=circle;



//--- Yeni bir CCircle nesnesi oluştur ve işaretçisini shapes[1] içine yaz

circle=new CCircle();

shapes[1]=circle;

circle.SetRadius(5);



//--- Burada shapes[2] için değer ayarlamayı bilerek unuttuk

//circle=new CCircle();

//circle.SetRadius(10);

//shapes[2]=circle;



//--- Kullanılmayan elemanları NULL (boş) olarak ayarla

shapes[2]=NULL;



//--- Yeni bir CSquare nesnesi oluştur ve işaretçisini shapes[3] içine yaz

CSquare *square=new CSquare();

square.SetSide(5);

shapes[3]=square;



//--- Yeni bir CSquare nesnesi oluştur ve işaretçisini shapes[4] içine yaz

square=new CSquare();

square.SetSide(10);

shapes[4]=square;



//--- İşaretçilerden oluşan bir dizimiz var bunun büyüklüğünü al

int total=ArraySize(shapes);

//--- Dizideki tüm işaretçileri bir döngüye geçir

for(int i=0; i<5;i++)

{

//--- Eğer belirli bir indisteki işaretçi geçerliyse

if(CheckPointer(shapes[i])!=POINTER_INVALID)

{

//--- Şeklin tipini günlüğe kaydet

PrintFormat("%d tipli nesne, %G karesine sahip",

shapes[i].GetType(),

shapes[i].GetArea());

}

//--- Eğer işaretçi POINTER_INVALID tipinde ise

else

{

//--- Bir hatay ile uyar

PrintFormat("Nesne shapes[%d] başlatılmadı! Bu nesnenin işaretçişi %s",

i,EnumToString(CheckPointer(shapes[i])));

}

}



//--- Oluşturulmuş tüm dinamik nesneleri silmeliyiz

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- Sadece POINTER_DYNAMIC tipli nesneleri silebiliriz

if(CheckPointer(shapes[i])==POINTER_DYNAMIC)

{

//--- Silindiğinde uyar

PrintFormat("shapes[%d] siliniyor",i);

//--- Bir nesneyi işaretçisi aracılığı ile sil

delete shapes[i];

}

}

}

Bir nesne delete operatörü ile silindiğinde, işaretçi tipinin kontrol edilmesi gerektiğini lütfen not edin. Sadece POINTER_DYNAMIC tipine sahip işaretçiler "delete" kullanılarak silinebilir. Diğer işaretçi tiplerinde ise bir hata dönülecektir.

Ama polimorfizm, fonksiyonların kalıtım sırasında yeniden tanımlanmasının yanında, bir sınıf içindeki farklı parametre kümelerine sahip olan aynı fonksiyonların uygulamasını da içerir. Bu, sınıfın aynı isimde ama farklı tip ve/veya parametre kümesine sahip fonksiyonlara sahip olabileceği anlamına gelir. Bu durumda polimorfizm fonksiyonların aşırı-yüklenmesi yoluyla uygulanır.

