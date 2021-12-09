Alım Satım Robotunun Prototipi

Giriş



Herhangi bir alım satım sisteminin yaşam döngüsü, açılış ve kapanış pozisyonlarına indirgenir. Bu şüpheye yer bırakmayacak kadar kesindir. Ancak algoritma gerçekleştirme söz konusu olduğunda, burada programcılar kadar çok sayıda görüş var. Herkes aynı sorunu kendi yöntemiyle ancak aynı nihai sonuçla çözebilecektir.

Yıllar içinde programlama uygulamasında, uzmanların mantığını ve yapısını oluşturmaya yönelik çeşitli yaklaşımlar denenmiştir. Şu anda tüm kodlarda kullanılan açık bir kalıp şablonun oluşturulduğu söylenebilir.



Bu yaklaşım %100 evrensel değildir, ancak uzmanların mantığını tasarlama yönteminizi değiştirebilir. Ayrıca konu, uzmanı kullanmak istediğiniz emirlerle çalışma yeteneklerinin hangileri olduğu değildir. Bütün mesele - bir alım satım modelini yaratma ilkesidir.





1. Alım Satım Sistemlerinin Tasarım İlkeleri ve Olay Kaynağı Türleri

Çoğunluk tarafından kullanılan algoritmanın tasarımına temel yaklaşım, açılışından kapanışına kadar bir pozisyonu izlemektir. Bu doğrusal bir yaklaşımdır. Kodda değişiklik yapmak istiyorsanız; çok sayıda koşul ortaya çıktığı ve kod yeni analiz dalları biriktirdiği için bu genellikle büyük komplikasyonlara yol açar.

Bir alım satım robotunu modellemek için en iyi çözüm "koşullara hizmet etmektir". Temel ilke bu uzman durumunun, pozisyonlarının ve emirlerinin nasıl ortaya çıktığını değil, şimdi onlarla ne yapmamız gerektiğini analiz etmektir. Bu temel ilke, alım satım yönetimini temelden değiştirmekte ve kod geliştirmeyi basitleştirmektedir.



Bunu daha ayrıntılı olarak düşünün.

1.1. "Hizmet Koşulları" İlkesi



Daha önce de belirtildiği gibi uzmanın, mevcut duruma nasıl ulaşıldığını bilmesine gerek yoktur. Ortamına göre (parametre değerleri, saklanan emir özellikleri vb.) şimdi onunla ne yapacağını bilmelidir.



Bu ilke, uzmanın döngüden döngüye (özellikle - tikten tike) ilerlediği gerçeğiyle doğrudan ilgilidir ve önceki tikteki emirlerde ne olduğu konusunda endişelenmemelidir. Bu nedenle, emirleri yönetmek için olaya dayalı bir yaklaşım kullanmalısınız. Yani mevcut tik üzerinde uzman, bir sonraki tik hakkında karar vermek için başlangıç noktası olan durumunu kaydeder.

Örneğin, bekleyen tüm uzman emirlerini kaldırmalı ve ancak bundan sonra göstergeleri analiz etmeye ve yeni emirler vermeye devam etmelisiniz. Gördüğümüz kod örneklerinin çoğu "while (true) {try to remove}" döngüsünü kullanır veya "while (k < 1000) {try to remove; k++;}" döngüsünü biraz daha yumuşaktır. Hata analizi olmadan bir kerelik kaldır komutunun çağrıldığı varyantı atlayacağız.

Bu yöntem doğrusaldır, uzmanı belirsiz bir süre "askıda tutar".



Bu nedenle, bir uzmanı döngüye sokmak değil, emirleri kaldırmak için emri saklamak daha doğru olacaktır, böylece her yeni tikte bekleyen emir silinmeye çalışılırken bu emir kontrol edilecektir. Bu durumda bir uzman, durum parametrelerini okurken o anda emirleri silmesi gerektiğini bilir. Ayrıca onları kaldırmaya çalışacaktır. Bir alım satım hatası meydana gelirse uzman daha fazla analiz yapılmasını engelleyecek ve bir sonraki döngüden önce çalışacaktır.

1.2. Tasarımın İkinci Ana İlkesi - dikkate alınan pozisyon yönü (Al/Sat), para birimi ve grafikten mümkün olan maksimum soyutlamadır. Tüm uzman fonksiyonları, gerçekten kaçınılamayan nadir durumlarda (örneğin, özelliklerden farklı kaçınma seçenekleri olmasına rağmen, açık pozisyon için fiyatın olumlu büyümesini düşündüğünüzde) yönün veya sembolün analiz edileceği şekilde uygulanmalıdır. Her zaman bu tür "düşük seviyeli" tasarımlardan kaçınmaya çalışın. Bu, kodu ve fonksiyon yazma sürecini en az iki kat azaltacaktır. Ayrıca bunları "ticaretten bağımsız hale getirecektir.



Bu ilkenin uygulanması emir türlerinin, sembol parametrelerinin ve bağımlı hesaplanan parametrelerin açık analizini makro fonksiyonlarla değiştirmektir. Sonraki makalemizde bu uygulamayı detaylı olarak ele alacağız.



1.3. Üçüncü ilke – algoritmanın mantıksal sözcük birimlerine bölünmesi (bağımsız modüller)



Pratikte en iyi yaklaşımın uzman operasyonların bireysel fonksiyonlara ayrılması olduğunu söyleyebiliriz. Uzmanın, yazma algoritmasının tamamını tek bir fonksiyonda yazmanın zor olduğunu ve sonraki analiz ve düzenlemeyi zorlaştırdığını kabul edeceğinizi düşünüyorum. Bu yüzden bunu, artık ortamınız üzerinde neredeyse tam kontrol sağlayan MQL5'te yapmamalıyız.



Bu nedenle, mantıksal sözcük birimleri (örneğin emirlerin açılması, takip edilmesi, kapatılması) çevresel parametrelerin ve olayların tam analizi ile birbirinden ayrı olarak uygulanmalıdır. Bu yaklaşım sayesinde uzman, tasarımda esnek hale gelir. Mevcut olanlara dokunmadan kolayca yeni bağımsız modüller ekleyebilir veya ana kodu değiştirmeden mevcut modülleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu üç ilke, tüm uzmanlar için kolayca değiştirebileceğiniz ve herhangi bir göreve uyarlayabileceğiniz tek bir prototip oluşturmayı mümkün kılar.

Uzman sistem için olay kaynakları şunlardır:





1. Göstergeler. Bir örnek - gösterge çizgilerinin değerlerinin, bunların kesişimlerinin, kombinasyonlarının vb. analizidir. Ayrıca göstergeler şunlar olabilir: şimdiki zaman, İnternet'ten elde edilen veriler vb. Çoğu durumda gösterge olayları, emirlerin açılış ve kapanışını belirtmek için kullanılır. Bunların ayarlamaları için daha azı geçerlidir (genellikle Takip Eden Zarar Durdurma (Trailing Stop Loss) veya gösterge için bekleyen emir).

Örneğin, bir göstergenin pratik uygulamasına, pozisyonun kesişme yönüne daha fazla açılmasıyla hızlı ve yavaş MA'nın kesişimini analiz eden bir uzman denilebilir.

2. Mevcut emirler, pozisyonlar ve durumları. Örneğin, mevcut zarar veya kâr büyüklüğü, pozisyonların veya bekleyen emirlerin varlığı/yokluğu, kapatılan pozisyonun karı vb. Bu olayların pratik uygulaması, gösterge olaylarından daha fazla ilişki seçeneği olduğu için çok daha geniş ve daha çeşitlidir.



Yalnızca alım satım olayına dayanan bir uzmanın en basit örneği, mevcut pozisyonun ortalamasını almak ve bunu istenen kâra dönüştürmek için yeniden doldurmaktır. Yani, mevcut pozisyondaki zararın varlığı, yeni bir ortalama emri verme olayı olacaktır.



Alternatif olarak örneğin, Takip Eden Zarar Durdurma (Trailing Stop Loss). Bu fonksiyon, bir önceki Zararı Durdur (Stop Loss) değerinden belirli sayıda puan için fiyat kâra geçtiğinde bir olayı kontrol eder. Sonuç olarak uzman, fiyattan sonra Zararı Durdur (Stop Loss) emrini çeker.

3. Dışsal olaylar. Böyle bir olay genellikle tamamen uzman sistemlerde gerçekleşmese de genel olarak bir karar vermek için göz önünde bulundurulmalıdır. Buna emirlerin, pozisyonların ayarlanması, alım satım hatalarının işlenmesi, grafik olaylarının işlenmesi (nesnelerin taşınması/oluşturulması/silinmesi, düğmelere basılması vb.) dahildir. Genel olarak bunlar, geçmişte doğrulanamayan ve ancak uzman çalıştığında meydana gelen olaylardır.



Bu tür uzmanların çarpıcı bir örneği, grafik alım satım kontrolüne sahip alım satım bilgisi sistemleridir.



Tüm farklı uzmanlar, bu üç olay kaynağının birleşimine dayanmaktadır

2. CExpertAdvisor temel sınıfı – uzman yapıcı

Alım satım uzmanının işi ne olacak? MQL-program etkileşimlerinin genel şeması aşağıdaki şemada gösterilmektedir.

Şekil 1. MQL-program öğeleri etkileşimlerinin genel şeması



Şemadan da görebileceğiniz gibi, önce çalışma döngüsüne giriş gelir (bu bir tik veya zamanlayıcı sinyali olabilir). İlk bloktaki bu aşamada bu tik, işlenmeden filtrelenebilir. Bu, uzmanın her tik üzerinde çalışmasına gerek olmadığı, ancak yalnızca yeni çubukta veya uzmanın çalışmasına izin verilmediği durumlarda yapılır.

Daha sonra program ikinci bloğa geçer - emirler ve pozisyonlarla çalışma modülleri, ancak o zaman modüllerden olay işleme blokları çağrılır. Her modül sadece ilgili olayı sorgulayabilir.

Bu sıralamaya doğrudan mantıklı şema denilebilir, çünkü önce uzmanın NE yapacağını (hangi olay işleme modüllerinin kullanıldığını) belirler ve ancak o zaman NASIL ve NEDEN yapacağını (olay sinyallerini alarak) uygular.



Doğrudan mantık, dünya algımız ve evrensel mantıkla tutarlıdır. Ne de olsa kişi önce somut kavramları düşünür, sonra bunları özetler ve ardından aralarındaki ilişkileri sınıflandırır ve tanımlar.



Tasarım uzmanları bu konuda bir istisna değildir. Öncelikle bir uzmanın ne yapması gerektiği (pozisyonları açıp kapatmak, koruyucu stopu çekmek) bildirilir ve ancak o zaman hangi olaylarda ve nasıl yapması gerektiği belirtilir. Ancak her durumda tersi olmaz: sinyali alın ve nerede ve nasıl işleneceğini düşünün. Bu ters mantıktır ve sonuç olarak çok sayıda koşul dalı içeren hantal kodlar alacağınız için kullanmamak daha iyidir.

Bir ters ve doğrudan mantık örneği verelim. RSI sinyali ile açılış/kapanış yapın.

Ters mantıkta uzman, gösterge değerini alarak başlar ve ardından sinyalin yönünü ve pozisyonla ne yapmanız gerektiğini kontrol eder: Alış pozisyonu açmak ve Satış pozisyonunu kapatmak veya tam tersi - Satışı açmak ve Alışı kapatmak. Yani giriş noktası sinyali elde etmek ve analiz etmek içindir.



uzman, gösterge değerini alarak başlar ve ardından sinyalin yönünü ve pozisyonla ne yapmanız gerektiğini kontrol eder: Alış pozisyonu açmak ve Satış pozisyonunu kapatmak veya tam tersi - Satışı açmak ve Alışı kapatmak. Yani giriş noktası sinyali elde etmek ve analiz etmek içindir. Doğrudan mantıkta her şey zıttır. Uzmanın iki açma ve kapama pozisyonu modülü vardır ve bu modülleri yürütmek için koşulları kontrol eder. Yani açma modülüne girdikten sonra uzman, gösterge değerini alır ve açma sinyali olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra emir kapatma modülüne girildikten sonra uzman, bunun pozisyonu kapatma sinyali olup olmadığını kontrol eder. Yani, giriş noktası yoktur - bağımsız olarak çalışan sistem durumu analizi modülleri vardır (tasarımın ilk ilkesi).



Şimdi, uzmanı karmaşıklaştırmak istiyorsanız, ikinci varyantı kullanmak birinciden çok daha kolay olacaktır. Yeni bir olay işleme modülü oluşturmak yeterli olacaktır.



İlk varyantta, sinyal işlemenin yapısını gözden geçirmeniz veya ayrı bir fonksiyon olarak yapıştırmanız gerekecek.

Öneri: Alım satım sistemini tanımlarken "1. Sinyali al ... emri aç" gibi kelimelerle başlamayın, bunun yerine her birinde gerekli sinyalleri analiz etmek için hemen bölümlere ayırın: "a) Emirlerin açılması için koşul, b) Emirlerin sürdürme koşulları vb.".

Bu yaklaşımı daha iyi anlamak için burada dört farklı uzman bağlamında farklı çalışma şemaları verilmiştir.

Şekil 2. Uzman uygulama örnekleri



a). Yalnızca bazı göstergelerin sinyallerine dayanan uzman Sinyal değiştiğinde pozisyonları açıp kapatabilir. Örnek - bir MA uzmanı.

b). Grafik alım satım kontrolü konusunda uzman.

c). Göstergelere dayalı ancak Takip Eden Zarar Durdurma (Trailing Stop Loss) ve çalışma süresinin eklendiği uzman. Örnek - MA göstergesi tarafından trende açılma pozisyonu ile haberlerin scalping’i.

d). Pozisyonların ortalaması ile göstergeleri olmayan uzman. Yeni bir çubuk açarken pozisyon parametrelerini yalnızca bir kez doğrular. Örnek - ortalama uzmanı.



Şemalardan da görülebileceği gibi, herhangi bir alım satım sisteminin doğrudan mantık kullanılarak tanımlanması çok kolaydır.







3. Uzman Sınıfının Uygulanması



Gelecekteki tüm uzmanların temeli olacak, yukarıda belirtilen tüm kuralları ve gereksinimleri kullanarak bir sınıf oluşturun.



CExpertAdvisor sınıfında olması gereken minimum işlevsellik aşağıdaki gibidir:

1. Başlatma:



Kayıt göstergeleri

Parametrelerin başlangıç değerlerini ayarlama

Gerekli sembole ve zaman dilimine göre ayarlama

2. Sinyal Alma Fonksiyonları



İzin verilen çalışma süresi (işlem aralıkları)

Pozisyonları veya emirleri açmak/kapatmak için sinyali belirleme

Filtreyi belirleme (trend, zaman vb.)

Zamanlayıcıyı Başlat/Durdur

3. Servis Fonksiyonları



Açık fiyatı, SL ve TP seviyelerini, emir hacmini hesaplama

Alım satım isteklerini gönderme (aç, kapat, değiştir)

4. Alım Satım Modülleri



Sinyalleri ve filtreleri işleyin

Pozisyonları ve emirleri kontrol etme

Uzman fonksiyonlarda çalışma: OnTrade(), OnTimer(), OnTester(), OnChartEvent().

5. Sonlandırma



Çıktı mesajları, raporlar

Grafiği temizleme, göstergeleri kaldırma



Sınıfın tüm fonksiyonları üç gruba ayrılmıştır. İç içe fonksiyonların genel şeması ve açıklamaları aşağıda sunulmuştur.



Şekil 3. Bir uzmanın iç içe fonksiyonlarının şeması



1. Makro Fonksiyonlar

Bu küçük fonksiyon grubu, emirleri (açılış ve stoplar) ayarlamak için emir türleri, sembol parametreleri ve fiyat değerleri ile çalışmanın temelidir. Bu makro fonksiyonlar tasarımın ikinci ilkesini sağlar - soyutlama. Uzman tarafından kullanılan sembol bağlamında çalışırlar.



Dönüştürme türlerinin makro fonksiyonları, piyasanın yönü ile birlikte çalışır - alış veya satış. Bu nedenle, kendi sabitlerinizi oluşturmamak için mevcut olanları kullanmak daha iyidir - ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL. Makro kullanmanın bazı örnekleri ve çalışmalarının sonuçları burada sunulmaktadır.



long BaseType( long dir); long ReversType( long dir); long StopType( long dir); long LimitType( long dir); double BasePrice( long dir); double ReversPrice( long dir); long dir,newdir; dir= ORDER_TYPE_BUY ; newdir=ReversType(dir); newdir=StopType(dir); newdir=LimitType(dir); newdir=BaseType(newdir); double price; price=BasePrice(dir); price=ReversPrice(dir);

Uzmanları geliştirirken makro, işlenen yönü belirtmemenize izin verir ve daha kompakt kod oluşturmanıza yardımcı olur.

2. Servis Fonksiyonları



Bu fonksiyonlar, emirler ve pozisyonlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Makro fonksiyonu gibi onlar da düşük seviyededir. Kolaylık sağlamak için iki kategoriye ayrılabilirler: bilgi fonksiyonları ve yürütücü fonksiyonlar. Hepsi de herhangi bir olayı analiz etmeden yalnızca bir tür eylem gerçekleştirir. Kıdemli uzman işleyicilerin emirlerini yerine getirirler.



Bilgi fonksiyonlarına örnekler: mevcut bekleyen emirlerin maksimum açılış fiyatını bulma; pozisyonun kâr veya zararla nasıl kapatıldığını öğrenmek; uzmanın emirlerinin bilet numarası ve listesinin alınması vb.



Yürütme fonksiyonlarına örnekler: belirtilen emirlerin kapatılması; belirtilen pozisyonda Zararı Durdurmayı değiştirme vb.



Bu grup en büyüğüdür. Bu, uzmanın tüm rutin çalışmasının dayandığı işlevsellik türüdür. Bu fonksiyonların çok sayıda örneğini https://www.mql5.com/ru/forum/107476 adresindeki forumda bulabilirsiniz. Ancak buna ek olarak MQL5 standart kitaplığı, emir verme ve pozisyon açma işinin bir kısmını üstlenen sınıfları, özellikle de CTrade sınıfını zaten içermektedir.



Ancak herhangi bir göreviniz, yeni uygulamalar oluşturmayı veya mevcut olanları biraz değiştirmeyi gerektirecektir.

3. Olay İşleme Modülleri

Bu fonksiyonların grubu, ilk iki grup üzerinde yüksek düzey bir üst yapıdır. Yukarıda belirtildiği gibi - bunlar uzmanınızın yapılandırıldığı kullanıma hazır bloklardır. Genel olarak, MQL programının olay işleme fonksiyonuna dahil edilirler: OnStart(), OnTick(), OnTimer(), OnTrade(), OnChartEvent(). Bu grup çok sayıda değildir ve bu modüllerin içeriği görevden göreve ayarlanabilir. Ama özünde hiçbir şey değişmez.

Modüllerde, aynı modülün hem alım hem de satım için çağrılabilmesi için her şey soyut olmalıdır (ikinci tasarım ilkesi). Bu elbette, makro yardımıyla elde edilir.



Bu yüzden uygulamaya devam edin



1. Başlatma, Sonlandırma



class CExpertAdvisor { protected : bool m_bInit; ulong m_magic; string m_smb; ENUM_TIMEFRAMES m_tf; CSymbolInfo m_smbinf; int m_timer; public : double m_pnt; CTrade m_trade; string m_inf;

Bu, uzman fonksiyonlarının çalışması için gereken minimum parametre setidir.



m_smb ve m_tf parametreleri uzmana, hangi para biriminde ve hangi süre üzerinde çalışacağını kolayca söylemek için uzman özelliklerine özel olarak yerleştirilir. Örneğin, m_smb = "USDJPY" atarsanız uzman, hangi sembolün çalıştırıldığına bakılmaksızın o sembol üzerinde çalışacaktır. tf = PERIOD_H1 olarak ayarlarsanız, tüm sinyaller ve göstergelerin analizi H1 grafiğinde yer alacaktır.



Ayrıca sınıf yöntemleri vardır. İlk üç yöntem, bir uzmanın başlatılması ve sonlandırılmasıdır.



public : void CExpertAdvisor(); void ~CExpertAdvisor(); virtual bool Init( long magic, string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf);

Temel sınıftaki yapıcı ve yıkıcı hiçbir şey yapmaz.



Init() yöntemi, uzman parametrelerinin sembol, zaman dilimi ve sihirli sayıya göre başlatılmasını sağlar.



void CExpertAdvisor::CExpertAdvisor() { m_bInit=false; } void CExpertAdvisor::~CExpertAdvisor() { } bool CExpertAdvisor::Init( long magic, string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { m_magic=magic; m_smb=smb; m_tf=tf; m_smbinf.Name(m_smb); m_pnt=m_smbinf. Point (); if (m_smbinf. Digits ()== 5 || m_smbinf. Digits ()== 3 ) m_pnt*= 10 ; m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); m_bInit=true; return (true); }

2. Sinyal Alma Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, piyasa ve göstergeleri analiz eder.



bool CheckNewBar(); bool CheckTime( datetime start, datetime end); virtual long CheckSignal( bool bEntry); virtual bool CheckFilter( long dir);

İlk iki fonksiyonun oldukça özel bir uygulaması vardır ve bu sınıfın diğer alt öğelerinde kullanılabilir.



bool CExpertAdvisor::CheckNewBar() { MqlRates rt[ 2 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 2 ,rt)!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " ,m_smb, " failed, no history" ); return (false); } if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return (false); return (true); } bool CExpertAdvisor::CheckTime( datetime start, datetime end) { datetime dt= TimeCurrent (); if (start<end) if (dt>=start && dt<end) return (true); if (start>=end) if (dt>=start|| dt<end) return (true); return (false); }

Son ikisi, her zaman kullandığınız göstergelere bağlıdır. Bu fonksiyonları tüm durumlar için ayarlamak imkansızdır.



Ana nokta - CheckSignal() ve CheckFilter() sinyal fonksiyonlarının kesinlikle herhangi bir göstergeyi ve bunların kombinasyonlarını analiz edebileceğini anlamak önemlidir! Yani bu sinyallerin sonradan dahil edileceği alım satım modülleri kaynaklardan bağımsızdır.



Bu, daha önce yazılmış uzmanı, benzer bir prensipte çalışan diğer uzmanlar için şablon olarak kullanmanıza olanak tanır. Sadece analiz edilen göstergeleri değiştirin veya yeni filtreleme koşulları ekleyin.

3. Servis Fonksiyonları



Daha önce de belirtildiği gibi, bu fonksiyon grubu en çok sayıya sahip olandır. Makalede açıklanan pratik görevlerimiz için bu tür dört fonksiyonu uygulamak yeterli olacaktır:



double CountLotByRisk( int dist, double risk, double lot); ulong DealOpen( long dir, double lot, int SL, int TP); ulong GetDealByOrder( ulong order); double CountProfitByDeal( ulong ticket);

double CExpertAdvisor::CountLotByRisk( int dist, double risk, double lot) { if (dist== 0 || risk== 0 ) return (lot); m_smbinf.Refresh(); return (NormalLot( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )*risk/(dist* 10 *m_smbinf.TickValue()))); } ulong CExpertAdvisor::DealOpen( long dir, double lot, int SL, int TP) { double op,sl,tp,apr,StopLvl; m_smbinf.RefreshRates(); m_smbinf.Refresh(); StopLvl = m_smbinf.StopsLevel()*m_smbinf. Point (); apr = ReversPrice(dir); op = BasePrice(dir); sl = NormalSL(dir, op, apr, SL, StopLvl); tp = NormalTP(dir, op, apr, TP, StopLvl); m_trade.PositionOpen(m_smb,( ENUM_ORDER_TYPE )dir,lot,op,sl,tp); ulong order = m_trade.ResultOrder(); if (order<= 0 ) return ( 0 ); return (GetDealByOrder(order)); } ulong CExpertAdvisor::GetDealByOrder( ulong order) { PositionSelect (m_smb); HistorySelectByPosition( PositionGetInteger (POSITION_IDENTIFIER)); uint total= HistoryDealsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { ulong deal= HistoryDealGetTicket (i); if (order== HistoryDealGetInteger (deal, DEAL_ORDER )) return (deal); } return ( 0 ); } double CExpertAdvisor::CountProfitByDeal( ulong ticket) { CDealInfo deal; deal.Ticket(ticket); HistorySelect (deal.Time(), TimeCurrent ()); uint total = HistoryDealsTotal (); long pos_id = deal.PositionId(); double prof = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { ticket = HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealGetInteger (ticket,DEAL_POSITION_ID)!=pos_id) continue ; prof += HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); } return (prof); }

4. Alım Satım Modülleri

Son olarak bu fonksiyon grubu, hizmet fonksiyonlarını ve makroyu kullanarak sinyalleri ve olayları işleyip tüm alım satım sürecini bağlar. Alım satım operasyonlarının mantıksal sözcük birimleri azdır, bunlar sizin özel hedeflerinize bağlıdır. Ancak hemen hemen tüm uzmanlarda var olan ortak kavramları ayırt edebiliriz.



virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void CheckPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual void BEPosition( long dir, int BE); virtual void TrailingPosition( long dir, int TS); virtual void OpenPending( long dir); virtual void CheckPending( long dir); virtual void TrailingPending( long dir); virtual void DeletePending( long dir);

Aşağıdaki örneklerde bu fonksiyonların belirli uygulamalarını ele alacağız.



Doğru yaklaşımı seçtiğimiz ve uzman yapısını oluşturduğumuz için yeni fonksiyonlar eklemek zor olmayacak. Tam olarak bu şemayı kullanırsanız tasarımlarınız minimum çaba ve zaman gerektirecektir, kod bir yıl sonra bile okunabilir olacaktır.

Tabi ki uzmanlarınız bunlarla sınırlı değil. CExpertAdvisor sınıfında yalnızca en gerekli yöntemleri açıkladık. Alt öğe sınıflarına yeni işleyiciler ekleyebilir, var olanları değiştirebilir, kendi modüllerinizi genişletebilir, böylece tek bir kitaplık oluşturabilirsiniz. Böyle bir kitaplığa sahip olmak, "anahtar teslimi" uzmanların geliştirilmesi yarım saatten iki güne kadar sürer.





4. CExpertAdvisor Sınıfını Kullanma Örnekleri

İlk örnek olarak, en basit görevle başlayalım - CExpertAdvisor sınıfını kullanan MovingAverage Uzman Danışmanını (MetaTrader 5'in temel örneği) düşünün. Bunu biraz karmaşıklaştıralım.

Algoritma:

a) Pozisyon açma koşulu



Fiyat MA'yı aşağıdan yukarıya geçerse, Alış için pozisyon açın.

Fiyat MA’yı yukarıdan aşağıya geçerse, Satış için pozisyon açın.

SL (Stop Loss), TP (TakeProfit) ayarlayın.

Pozisyon lotu, Zararı Durdur (Stop Loss) tetiklendiğinde mevduattan ne kadar kaybedileceğine dair Risk parametresi ile hesaplanır.

b) Pozisyon kapatma koşulu



Fiyat MA'yı aşağıdan yukarıya doğru geçerse, Satış pozisyonunu kapatın.

Fiyat MA’yı yukarıdan aşağıya doğru geçerse, Alış pozisyonunu kapatın.

c) Sınırlama



Bir uzmanın çalışmasını HourStart öğesinden HourEnd öğesine kadar günlük zamana göre sınırlama.

Uzman, alım satım işlemlerini yalnızca yeni çubukta yapar.

d) Pozisyon desteği



TS mesafesinde basit bir takip eden durdurma kullanın.

Uzmanımız için CExpertAdvisor sınıfının yedi fonksiyonuna ihtiyacımız olacak:



Sinyal fonksiyonu - CheckSignal()

Tik filtresi - CheckNewBar()

Zaman filtresi - CheckTime()

Açılış pozisyonlarının servis fonksiyonu - DealOpen()

Üç çalışma modülü - OpenPosition(), ClosePosition(), TrailingPosition()

CheckSignal() fonksiyonu ve modülleri, özellikle görevini çözmek için bir alt sınıfta tanımlanmalıdır. Ayrıca göstergenin başlatılmasını da eklememiz gerekiyor.



#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "ExpertAdvisor.mqh" input double Risk = 0.1 ; input int SL = 100 ; input int TP = 100 ; input int TS = 30 ; input int pMA = 12 ; input int HourStart = 7 ; input int HourEnd = 20 ; class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pMA; int m_hourStart; int m_hourEnd; int m_hma; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); }; void CMyEA::CMyEA() { } void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hma); } bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pMA=pMA; m_hourStart=HourStart; m_hourEnd=HourEnd; m_hma= iMA (m_smb,m_tf,m_pMA, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (m_hma== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); } bool CMyEA::Main() { if (!CExpertAdvisor::Main()) return (false); if ( Bars (m_smb,m_tf)<=m_pMA) return (false); if (!CheckNewBar()) return (true); long dir; dir= ORDER_TYPE_BUY ; OpenPosition(dir); ClosePosition(dir); TrailingPosition(dir,m_ts); dir= ORDER_TYPE_SELL ; OpenPosition(dir); ClosePosition(dir); TrailingPosition(dir,m_ts); return (true); } void CMyEA::OpenPosition( long dir) { if ( PositionSelect (m_smb)) return ; if (!CheckTime( StringToTime ( IntegerToString (m_hourStart)+ ":00" ), StringToTime ( IntegerToString (m_hourEnd)+ ":00" ))) return ; if (dir!=CheckSignal(true)) return ; double lot=CountLotByRisk(m_sl,m_risk, 0 ); if (lot<= 0 ) return ; DealOpen(dir,lot,m_sl,m_tp); } void CMyEA::ClosePosition( long dir) { if (! PositionSelect (m_smb)) return ; if (!CheckTime( StringToTime ( IntegerToString (m_hourStart)+ ":00" ), StringToTime ( IntegerToString (m_hourEnd)+ ":00" ))) { m_trade.PositionClose(m_smb); return ; } if (dir!= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) return ; if (dir!=CheckSignal(false)) return ; m_trade.PositionClose(m_smb, 1 ); } long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { MqlRates rt[ 2 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 2 ,rt)!= 2 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } double ma[ 1 ]; if ( CopyBuffer (m_hma, 0 , 0 , 1 ,ma)!= 1 ) { Print ( "CopyBuffer MA - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 0 ].open<ma[ 0 ] && rt[ 0 ].close>ma[ 0 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 0 ].open>ma[ 0 ] && rt[ 0 ].close<ma[ 0 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea; int OnInit () { ea.Init( Symbol (), Period ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { ea.Main(); }

Main() fonksiyonunun yapısını ayrıştıralım. Geleneksel olarak iki bölüme ayrılmıştır.



İlk bölümde üst öğe fonksiyonu çağrılır. Bu fonksiyon, bir uzmanın çalışmasını global olarak etkileyen olası parametreleri işler. Bunlar, bir uzman için işlem yapma izninin kontrol edilmesini ve geçmiş verilerin doğrulanmasını içerir.



İkinci bölümde piyasa olayları doğrudan işlenir.



CheckNewBar() filtresi test edilir - yeni bir çubuk kontrol edilir. İki alım satım yönü için modüller birbiri ardına çağrılır.



Modüllerde her şey oldukça soyut düzenlenmiştir (ikinci tasarım ilkesi). Sembol özelliklerine yönelik doğrudan bir adres yoktur. Üç modül - OpenPosition(), ClosePosition() ve TrailingPosition() - sadece kendilerine dışarıdan gelen parametrelere dayanır. Bu, hem Alış hem de Satış emirlerinin doğrulanması için bu modülleri çağırmanıza olanak tanır.





4.2. CExpertAdvisor - Göstergesiz Uzman Kullanımı, Pozisyon Durumunu ve Sonucu Analiz Etme Örneği



Örneği göstermek için zarardan sonra lot artışıyla yalnızca ters pozisyonda işlem gören sistemi ele alalım (bu tür uzmanlara genellikle "Martingale" denir)

a) İlk emri verin



uzman başladığında, ilk lotla birlikte ilk Alış pozisyonunu açar

b) Sonraki pozisyonları açın



önceki pozisyon kârla kapatılmışsa, ilk lotla aynı yönde pozisyon açın

önceki pozisyon zararla kapatılmışsa, pozisyonu ters yönde daha büyük bir lotla açın (faktör kullanarak).



Uzmanımız için CExpertAdvisor sınıfının üç fonksiyonuna ihtiyacımız olacak:



pozisyon açma - DealOpen()

sözleşme bileti ile kapatılan pozisyonun kar değerini alma - CountProfitByDeal()

çalışma modülleri - OpenPosition(), CheckPosition()

Uzman herhangi bir göstergeyi analiz etmediğinden, sadece sonuçlarla ilgilendiğinden, optimum üretkenlik için OnTrade() olaylarını kullanacağız. Yani, bir kez ilk Alış emrini vermiş olan uzman, sonraki tüm emirleri ancak bu pozisyonu kapattıktan sonra verecektir. Bu yüzden ilk emri OnTick() öğesine yerleştireceğiz ve sonraki tüm işleri OnTrade() öğesinde yapacağız.

Init() fonksiyonu her zamanki gibi, sınıfın parametrelerini uzmanın dış parametreleriyle başlatır.



OpenPosition() modülü ilk pozisyonu açar ve m_first bayrağı tarafından engellenir.



CheckPosition() modülü, pozisyonun diğer terslerini kontrol eder.



Bu modüller, uzmanın ilgili fonksiyonlarından çağrılır: OnTick() ve OnTrade().



#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "ExpertAdvisor.mqh" #include <Trade\DealInfo.mqh> input double Lots = 0.1 ; input double LotKoef = 2 ; input int Dist = 60 ; class CMartiEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_lots; double m_lotkoef; int m_dist; CDealInfo m_deal; bool m_first; public : void CMartiEA() { } void ~CMartiEA() { } virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual void OpenPosition(); virtual void CheckPosition(); }; bool CMartiEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_lots=Lots; m_lotkoef=LotKoef; m_dist=Dist; m_deal.Ticket( 0 ); m_first=true; m_bInit=true; return (true); } void CMartiEA::OpenPosition() { if (!CExpertAdvisor::Main()) return ; if (!m_first) return ; ulong deal=DealOpen( ORDER_TYPE_BUY ,m_lots,m_dist,m_dist); if (deal> 0 ) { m_deal.Ticket(deal); m_first=false; } } void CMartiEA::CheckPosition() { if (!CExpertAdvisor::Main()) return ; if (m_first) return ; if ( PositionSelect (m_smb)) return ; double lot=m_lots; long dir=m_deal.Type(); if (CountProfitByDeal(m_deal.Ticket())< 0 ) { lot=NormalLot(m_lotkoef*m_deal.Volume()); dir=ReversType(m_deal.Type()); } ulong deal=DealOpen(dir,lot,m_dist,m_dist); if (deal> 0 ) m_deal.Ticket(deal); } CMartiEA ea; int OnInit () { ea.Init( Symbol (), Period ()); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { ea.OpenPosition(); } void OnTrade () { ea.CheckPosition(); }





5. Olaylarla Çalışma

Bu makalede, sırasıyla OnTick() ve OnTrade() fonksiyonlarıyla temsil edilen NewTick ve Trade olmak üzere iki olayı işleme örneklerini gördünüz. Çoğu durumda bu iki olay sürekli olarak kullanılır.



Uzmanlar için olayları işlemenin dört fonksiyonu vardır:

OnChartEvent büyük bir olay grubunu işler: grafik nesneler, klavye, fare ve özel olaylarla çalışırken. Örneğin fonksiyon, emirlerin grafiksel yönetimi ilkesine dayanan uzmanlar veya etkileşimli uzmanlar oluşturmak için kullanılır. Alternatif olarak sadece MQL-program parametrelerinin aktif kontrollerini oluşturmak için (düğmeleri ve düzenleme alanlarını kullanarak) kullanılabilir. Genel olarak, bu fonksiyon bir uzmanın dış olayını işlemek için kullanılır.



büyük bir olay grubunu işler: grafik nesneler, klavye, fare ve özel olaylarla çalışırken. Örneğin fonksiyon, emirlerin grafiksel yönetimi ilkesine dayanan uzmanlar veya etkileşimli uzmanlar oluşturmak için kullanılır. Alternatif olarak sadece MQL-program parametrelerinin aktif kontrollerini oluşturmak için (düğmeleri ve düzenleme alanlarını kullanarak) kullanılabilir. Genel olarak, bu fonksiyon bir uzmanın dış olayını işlemek için kullanılır. OnTimer , sistem zamanlayıcı olayı işlendiğinde çağrılır. MQL programının, kendi ortamını düzenli olarak analiz etmesi, gösterge değerlerini hesaplaması, sürekli olarak dış sinyal kaynaklarına başvurması gerektiğinde vb. durumlarda kullanılır. Kabaca söylemek gerekirse, OnTimer() fonksiyonu aşağıdaki için bir alternatiftir, hatta onların yerine geçecek en iyi öğedir:

while(true) { /* perform analysis */; Sleep(1000); }.

Yani, uzmanın başlangıcında sonsuz bir döngüde değil ancak fonksiyonlarının çağrılarını OnTick()'ten OnTimer()'a taşımak için yeterli döngüde çalışması gereklidir.

, sistem zamanlayıcı olayı işlendiğinde çağrılır. MQL programının, kendi ortamını düzenli olarak analiz etmesi, gösterge değerlerini hesaplaması, sürekli olarak dış sinyal kaynaklarına başvurması gerektiğinde vb. durumlarda kullanılır. Kabaca söylemek gerekirse, OnTimer() fonksiyonu aşağıdaki için bir alternatiftir, hatta onların yerine geçecek en iyi öğedir: while(true) { /* perform analysis */; Sleep(1000); }. Yani, uzmanın başlangıcında sonsuz bir döngüde değil ancak fonksiyonlarının çağrılarını OnTick()'ten OnTimer()'a taşımak için yeterli döngüde çalışması gereklidir. OnBookEvent , Piyasa Derinliği kendi durumunu değiştirdiğinde oluşturulan bir olayı işler. Bu olay dış olay olarak atfedilebilir ve görevini göreve uygun olarak gerçekleştirebilir.

, Piyasa Derinliği kendi durumunu değiştirdiğinde oluşturulan bir olayı işler. Bu olay dış olay olarak atfedilebilir ve görevini göreve uygun olarak gerçekleştirebilir. Özel maks. parametresiyle genetik optimizasyon kullanılırken, test nesillerinin olası taraması için OnDeinit() fonksiyonundan önce, uzmanı belirli bir tarih aralığında test ettikten sonra OnTester çağrılır.

Herhangi bir olayın ve bunların kombinasyonlarının, belirli görevlerinin çözümü için kullanılmasının her zaman tavsiye edildiğini unutmayın.





Sonsöz



Gördüğünüz gibi doğru şemaya sahipken bir uzman yazmak fazla zaman almıyor. MQL5'teki yeni olay işleme olanakları nedeniyle, alım satım sürecini yönetmek için daha esnek bir yapıya sahibiz. Ancak tüm bunlar, yalnızca alım satım algoritmalarınızı uygun şekilde hazırladıysanız gerçekten güçlü bir araç haline gelir.



Makale, bunların oluşturulmasıyla ilgili üç ana ilkeyi açıklar - olaylarla dolu olma, soyutlama, modülerlik. Uzmanlarınızı bu "üç temele" dayandırırsanız, işlemlerinizi kolaylaştıracaksınız.

