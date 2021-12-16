EX5 Kitaplıklarını Kullanarak Geliştirme Projelerinizi Öne Çıkarın

Giriş

Tecrübeli bir okuyucu, kitaplıklardaki fonksiyon ve sınıf uygulamalarının neden gizlendiğine dair bir açıklamaya ihtiyaç duymaz. Aktif olarak yeni fikirler arayanlarınız, sınıfların/fonksiyonların uygulama ayrıntılarını bir .ex5 dosyasında gizlemenin diğer geliştiricilerle teknik bilgi algoritmalarınızı paylaşmanıza, ortak projeler oluşturmanıza ve bunları Web'de öne çıkarmanıza olanak sağlayacağını bilmek isteyebilir.

Ve MetaQuotes ekibi, ex5 kitaplık sınıflarının doğrudan kalıtım olasılığını gerçekleştirmek için elinden geleni yaparken, bunu hemen şimdi uygulayacağız.



İçindekiler

1. Fonksiyonların İçe ve Dışa Aktarılması

2. Bir Sınıfın Gizli Uygulamasının Dışa Aktarılması

3. Değişkenlerin .ex5 Dosyasında Başlatılması

4. Dışa Aktarma Sınıflarının Kalıtımı

5. ex5 Kitaplıklarının Yayınlanması



1. Fonksiyonların İçe ve Dışa Aktarılması



Bu, sınıfların dışa aktarılmasının altında yatan temel bir yöntemdir. Fonksiyonlarınızın diğer programlarda kullanılabilir olması için dikkate alınacak üç önemli şey vardır:

Oluşturulacak dosya, .ex5 dosyasına derlenmesi için .mq5 (.mqh değil) uzantısına sahip olmalıdır; Dosya, #property kitaplık önişlemci direktifini içermelidir;

"Dışa aktar" anahtar kelimesi, gerekli dışa aktarılmış fonksiyonların başlıklarından sonra konmalıdır.

Example 1 . Let us create a function to be used in other programs #property library int libfunc ( int a, int b) export { int c=a+b; Print ( "a+b=" + string (с)); return (с); }

Bu dosyayı derledikten sonra, libfunc'ın başka bir programda daha sonra kullanılabileceği library.ex5 dosyasını alacaksınız.



Fonksiyonları içe aktarma işlemi de çok kolaydır. #import önişlemci direktifi kullanılarak gerçekleştirilir.



Example 2 . We will use the export function libfunc() in our script #import "library.ex5" int libfunc( int a, int b); #import void OnStart () { libfunc( 1 , 2 ); }

Derleyicinin MQL5\Libraries klasöründe .ex5 dosyalarını arayacağını unutmayın. Dolayısıyla library.ex5 bu klasörde yer almıyorsa, ilgili yol adını belirtmeniz gerekecektir.

Örn;

#import "..\Include\MyLib\library.ex5" folder #import "..\Experts\library.ex5" folder

İlerideki kullanımınız için, fonksiyonlar yalnızca hedef .mq5 dosyasına değil, aynı zamanda .mqh dosyalarına da aktarılabilir.

Pratik uygulamayı göstermek amacıyla bazı grafikler kullanalım.



Dışa aktarmak için bir fonksiyonlar kitaplığı oluşturacağız. Bu fonksiyonlar, bir grafik üzerinde Düğme, Düzenle, Etiket, Dikdörtgen Etiket gibi grafik nesnelerini gösterecek, nesneleri grafikten silecek ve grafiğin renk parametrelerini sıfırlayacak.

Bu, şematik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:







Tam Graph.mq5 dosyası, makalenin sonunda bulunabilir. Burada yalnızca Düzenle çizim fonksiyonunun bir şablon örneğini vereceğiz.

void SetEdit( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, color brdclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool ro= false ) export { ObjectCreate (achart,name, OBJ_EDIT ,wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_CORNER ,corn); ObjectSetString (achart,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_COLOR ,txtclr); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgclr); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,brdclr); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontsize); ObjectSetString (achart,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_XSIZE ,dx); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_YSIZE ,dy); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_READONLY ,ro); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_BORDER_TYPE , 0 ); ObjectSetString (achart,name, OBJPROP_TOOLTIP , "" ); }

Gerekli fonksiyonların içe aktarılması ve kullanımı, Spiro.mq5 hedef dosyasında uygulanacaktır:



Example 3 . Using imported functions #import "Graph.ex5" void SetLabel( long achart, string name, int wnd, string text, color clr, int x, int y, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" ); void SetEdit( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, color brdclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool ro= false ); void SetButton( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool state= false ); void HideChart( long achart, color BackClr); #import string sID; void OnInit () { HideChart( 0 , clrWhite ); sID= "spiro." ; DrawParam(); } void DrawParam() { color bgclr= clrWhite , clr= clrBlack ; SetLabel( 0 , sID+ "stR." , 0 , "R" , clr, 10 , 10 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "R." , 0 , "100" , clr, bgclr, clr, 40 , 10 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "str." , 0 , "r" , clr, 10 , 35 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "r." , 0 , "30" , clr, bgclr, clr, 40 , 35 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "stD." , 0 , "D" , clr, 10 , 60 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "D." , 0 , "40" , clr, bgclr, clr, 40 , 60 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "stA." , 0 , "Alfa" , clr, 10 , 85 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "A." , 0 , "0.04" , clr, bgclr, clr, 40 , 85 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "stN." , 0 , "Rotor" , clr, 10 , 110 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "N." , 0 , "10" , clr, bgclr, clr, 40 , 110 , 50 , 20 ); SetButton( 0 , sID+ "draw." , 0 , "DRAW" , bgclr, clr, 39 , 135 , 51 , 20 ); }

Uzman Danışmanın çalıştırılmasının ardından, nesneler grafik üzerinde görünecektir:



Görülebildiği gibi, fonksiyonların içe ve dışa aktarılma süreci çok zor değildir, ancak Yardım: dışa aktarma, içe aktarma kısmından belirli kısıtlamalar hakkındaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.



2. Bir Sınıfın Gizli Uygulamasının Dışa Aktarılması

MQL5'teki sınıflar henüz doğrudan dışa aktarılamadığı için, biraz fantastik bir yönteme başvurmamız gerekecek. Polimorfizm ve sanal fonksiyonlara dayanır. İşin doğrusu, ex5 modülünden döndürülen sınıfın kendisi değildir, ancak sınıfın oluşturulmuş bir nesnesidir. Buna gizli uygulama nesnesi diyelim.

Yöntemin özü, gerekli sınıfı ikiye bölmektir, böylelikle fonksiyon ve değişkenlerin bildiriminin genel erişime açıktır ve bunların uygulama detayları kapalı bir .ex5 dosyasında gizlenir.



Bu basitçe aşağıdaki gibi örneklenebilir. Uygulama detaylarını açıklamadan diğer geliştiricilerle paylaşmak istediğimiz CSpiro sınıfı var. Değişkenleri, yapıcıyı, yıkıcıyı ve çalışma fonksiyonlarını içerdiğini varsayalım.



Sınıfı dışa aktarmak için aşağıdakileri yapacağız:

CSpiro sınıfının alt öğesinin bir kopyasını oluşturun. Buna ISpiro diyelim ("arayüz (interface)" kelimesinden türetildiği için, ilk harf C, I ile değiştirilmiştir)

sınıfının alt öğesinin bir kopyasını oluşturun. Buna diyelim ("arayüz (interface)" kelimesinden türetildiği için, ilk harf C, I ile değiştirilmiştir) Tüm değişkenleri ve sahte fonksiyonları başlangıç CSpiro sınıfında bırakın.

sınıfında bırakın. Fonksiyon uygulama detayları, yeni bir ISpiro sınıfı oluşturacaktır.

sınıfı oluşturacaktır. Buna, kapalı ISpiro 'nun bir örneğini oluşturacak olan dışa aktarma fonksiyonunu ekleyin.

'nun bir örneğini oluşturacak olan dışa aktarma fonksiyonunu ekleyin. Not! Gerekli tüm fonksiyonlar sanal ön eke sahip olacaktır



Sonuç olarak, iki dosyamız var:

Example 4 . Hiding of the class implementation in the ex5 module class CSpiro { public : string m_sID; int m_x0,m_y0; color m_clr; double m_R,m_r,m_D,m_dAlfa,m_nRotate; public : CSpiro() { }; ~CSpiro() { }; virtual void Init( int ax0, int ay0, color aclr, string asID) { }; virtual void SetData( double aR, double ar, double aD, double adAlpha, double anRotate) { }; public : virtual void DrawSpiro() { }; virtual void SetPoint( int x, int y) { }; };

Lütfen tüm fonksiyon sınıflarının sanal anahtar kelimesiyle bildirildiğini unutmayın.

#include "Spiro.mqh" #import "..\Experts\Spiro\Graph.ex5" void SetPoint( long achart, string name, int awnd, int ax, int ay, color aclr); void ObjectsDeleteAll2( long achart= 0 , int wnd=- 1 , int type=- 1 , string pref= "" , string excl= "" ); #import CSpiro *iSpiro() export { return ( new ISpiro); } class ISpiro : public CSpiro { public : ISpiro() { m_x0= 0 ; m_y0= 0 ; }; ~ISpiro() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); }; virtual void Init( int ax0, int ay0, color aclr, string asID); virtual void SetData( double aR, double ar, double aD, double adAlpha, double anRotate); public : virtual void DrawSpiro(); virtual void SetPoint( int x, int y); }; void ISpiro::Init( int ax0, int ay0, color aclr, string asID) { m_x0=ax0; m_y0=ay0; m_clr=aclr; m_sID=asID; m_R= 0 ; m_r= 0 ; m_D= 0 ; } void ISpiro::SetData( double aR, double ar, double aD, double adAlpha, double anRotate) { m_R=aR; m_r=ar; m_D=aD; m_dAlfa=adAlpha; m_nRotate=anRotate; } void ISpiro::DrawSpiro() { if (m_r<= 0 ) { Print ( "Error! r==0" ); return ; } if (m_D<= 0 ) { Print ( "Error! D==0" ); return ; } if (m_dAlfa== 0 ) { Print ( "Error! Alpha==0" ); return ; } ObjectsDeleteAll2( 0 , 0 ,- 1 ,m_sID+ "pnt." ); int n= 0 ; double a= 0 ; while (a<m_nRotate* 2 * 3.1415926 ) { double x=(m_R-m_r)* MathCos (a)+m_D* MathCos ((m_R-m_r)/m_r*a); double y=(m_R-m_r)* MathSin (a)-m_D* MathSin ((m_R-m_r)/m_r*a); SetPoint( int (m_x0+x), int (m_y0+y)); a+=m_dAlfa; } ChartRedraw ( 0 ); } void ISpiro::SetPoint( int x, int y) { Graph::SetPoint( 0 ,m_sID+ "pnt." + string (x)+ "." + string (y), 0 ,x,y,m_clr); }

Görüldüğü gibi, gizli sınıf .mq5 dosyasında uygulanmıştır ve #property kitaplık önişlemci komutunu içerir. Dolayısıyla önceki bölümde belirtilen tüm kurallar gözetilmiştir.



Ayrıca SetPoint fonksiyonu için kapsam çözünürlüğü operatörünü de unutmayın. Hem Graph kitaplığında hem de CSpiro sınıfında bildirilmiştir. Derleyicinin gerekli fonksiyonu çağırabilmesi için :: işlemini kullanarak bunu açıkça belirtir ve dosya adını veririz.



Graph::SetPoint( 0 , m_sID+ "pnt." + string (x)+ "." + string (y), 0 , x, y, m_clr);

Artık başlık dosyasını ekleyebilir ve uygulamasını ortaya çıkan Uzman Danışmanımıza aktarabiliriz.

Bu, şematik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:





Example 5 . Using export objects #import "Graph.ex5" void SetLabel( long achart, string name, int wnd, string text, color clr, int x, int y, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" ); void SetEdit( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, color brdclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool ro= false ); void SetButton( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool state= false ); void HideChart( long achart, color BackClr); #import #include <Spiro.mqh> #import "ISpiro.ex5" CSpiro *iSpiro(); #import CSpiro *spiro; string sID; void OnInit () { HideChart( 0 , clrWhite ); sID= "spiro." ; DrawParam(); spiro=iSpiro(); spiro.Init( 250 , 200 , clrBlack , sID); spiro.SetData( 100 , 30 , 40 , 0.04 , 10 ); spiro.DrawSpiro(); } void OnDeinit ( const int reason) { delete spiro; }

Sonuç olarak, grafikteki nesne parametrelerini değiştirebilecek ve nesnenin grafiğini çizebileceksiniz











3. Değişkenlerin .ex5 Dosyasında Başlatılması



ISuperClass'ınız genellikle içerik globals.mqh dosyasındaki değişkenleri kullanır. Bu değişkenler, diğer dosyalarınızda kullanmanız için benzer bir şekilde eklenebilir.



Örn;

Example 6 . Public include file #include <Trade\Trade.mqh> extern CTrade *_trade;

_trade nesnesinin tek örneği programınızda başlatılır, ancak gizli ISuperClass sınıfında kullanılır.

Bu amaçla, oluşturduğunuz nesne için bir işaretçi, ISuperClass sınıfından .ex5 dosyasına geçirilecektir.

Bu, nesne .ex5 dosyasından alındığında, aşağıdaki gibi en kolay şekilde yapılır:



Example 7 . Initialization of variables upon creation of the object #property library CSuperClass *iSuperClass(CTrade *atrade) export { _trade=atrade; return ( new ISuperClass); }

Böylelikle, tüm gerekli değişkenler nesnenin modülüne alınmasından sonra başlatılır.



Aslında, farklı türlerde birçok genel global değişken olabilir. iSuperClass fonksiyonunun başlığını her seferinde değiştirmek istemeyen kişilerin, bununla çalışmak için tüm global değişkenleri ve fonksiyonları toplayan özel bir sınıf oluşturması iyi olacaktır.



Example 8 . Public include file #include <Trade\Trade.mqh> extern CTrade *_trade; extern string _eaname; class __extern { public : CTrade *trade; string eaname; public : __extern() { }; ~__extern() { }; void Get() { trade=_trade; eaname=_eaname; }; void Set() { _trade=trade; _eaname=eaname; }; }; __extern *_GetExt() { _ext.Get(); return ( GetPointer (_ext)); } extern __extern _ext;

Example 9 . #property library CSuperClass *iSuperClass(__extern *aext) export { aext.Set(); return ( new ISuperClass); }

dosyası, aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

Fonksiyon çağrısı, şimdi basitleştirilmiş ve en önemlisi genişletilebilir bir biçim dönüştürülecektir.

Example 10 . Using export objects in the presence of public global variables #include "globals.mqh" #include "SuperClass.mqh" #import "ISuperClass.ex5" CSuperClass *iSuperClass(); #import void OnStart () { CSuperClass *sc=iSuperClass(_GetExt()); }



4. Dışa Aktarma Sınıflarının Kalıtımı



Nesnelerin bu şekilde dışa aktarılmasının, doğrudan ve basit kalıtımın söz konusu olmadığı anlamına geldiğini zaten anlamış olmalısınız. Gizli uygulama nesnesinin dışa aktarılması, nesnenin kendisinin kalıtım zincirinin son halkası olduğunu ve sonuçta kullanılabilecek olan olduğu anlamına gelir.

Genel anlamda, ek bir ara sınıf yazarak bir kalıtım "öykünmesi" oluşturabilirsiniz. Ve burada elbette polimorfizm ve sanallığa ihtiyacımız olacak.



Example 11 . Emulation of inheritance of hidden classes #include "SuperClass.mqh" #import "ISuperClass.ex5" CSuperClass *iSuperClass(); #import class _CSuperClass { public : CSuperClass *_base; public : _CSuperClass() { _base=iSuperClass(_GetExt()); }; ~_CSuperClass() { delete _base; }; virtual int func( int a, int b) { _base.func(a,b); }; };

Buradaki tek sorun, CSuperClass değişkenlerine erişimdir. Görülebileceği gibi, alt öğenin bildiriminde bulunmazlar ve _base değişkeninde yer alırlar. Genellikle, bir SuperClass.mqh başlık sınıfı olması koşuluyla kullanılabilirliği etkilemez.



Doğal olarak, temelde teknik bilgi fonksiyonlarına odaklanıyorsanız, önceden bunlarla ilgili olarak bir ISuperClass sarmalayıcısı oluşturmanıza gerek yoktur. Bu teknik bilgi fonksiyonlarını dışa aktarmak ve dışarıdaki geliştiricilerin daha sonra kalıt alması kolay olacak olan kendi sarmalayıcı sınıflarını oluşturmalarına izin vermek yeterli olacaktır.



Sınıftan bağımsız fonksiyonların dışa aktarılması Başlık .mqh dosyaları ve bunların .ex5 uygulamaları .ex5 dosyalarındaki değişkenlerin başlatılması Bundan dolayı, diğer geliştiriciler için geliştirmelerinizi hazırlarken, gerekli bir dizi dışa aktarma fonksiyonunun, .mqh ve .ex5 dosyalarının ve sınıflarının tamamını oluşturmaya dikkat etmelisiniz:



5. ex5 Kitaplıklarının Yayınlanması

Kasım 2011'de MetaQuotes bir dosya veri havuzuna erişim sağlamaya başladı. Bununla ilgili daha fazla bilgi duyuruda yer almaktadır.



Bu veri havuzu, geliştirmelerinizi saklamanıza ve daha önemlisi, diğer geliştiriciler için bunlara erişim sağlamanıza izin verir. Bu araç, dosyalarınızın yeni sürümlerini kolayca yayınlayarak bu dosyaları kullanabilecek olan geliştiriciler için hızlı erişim sağlamanıza olanak tanır.



Ayrıca, şirket web sitesi size Market'te kendi fonksiyon kitaplıklarınızı ticari olarak veya ücretsiz olarak sunma olanağı tanır.

Sonuç

Artık fonksiyonlarının veya sınıf nesnelerinin dışa aktarılmasıyla ex5 kitaplıklarının nasıl oluşturulduğunu biliyorsunuz ve bilginizi pratikte uygulayabilirsiniz. Tüm bu kaynaklar, diğer geliştiricilerle daha yakın bir işbirliği kurmanıza: ortak projeler üzerinde çalışmanıza, bunları Market'te öne çıkarmanıza veya ex5 kitaplık işlevlerine erişim sağlamanıza olanak tanır.