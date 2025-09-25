- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 814
Прибыльных трейдов:
6 801 (99.80%)
Убыточных трейдов:
13 (0.19%)
Лучший трейд:
2.77 USD
Худший трейд:
-1.89 USD
Общая прибыль:
2 257.78 USD (2 251 518 pips)
Общий убыток:
-6.73 USD (6 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
3796 (1 063.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 063.32 USD (3796)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
99.22%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
516.30
Длинных трейдов:
6 814 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
335.48
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-0.52 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.36 USD (5)
Прирост в месяц:
3.21%
Годовой прогноз:
38.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.36 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (1.17 USD)
По эквити:
21.29% (734.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|6814
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|2.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.77 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3796
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 063.32 USD
Макс. убыток в серии: -4.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=883501&l=id&p=1
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
472%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
105
100%
6 814
99%
99%
335.47
0.33
USD
USD
21%
1:500
Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.
1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.
2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.
3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.
4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.
5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.
6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.
the signal cannot connet to my account