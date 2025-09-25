СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Smart Gold Progress 3297
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Progress 3297

Rudy Tjahjadi Widjaja St
2 отзыва
Надежность
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 472%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 814
Прибыльных трейдов:
6 801 (99.80%)
Убыточных трейдов:
13 (0.19%)
Лучший трейд:
2.77 USD
Худший трейд:
-1.89 USD
Общая прибыль:
2 257.78 USD (2 251 518 pips)
Общий убыток:
-6.73 USD (6 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
3796 (1 063.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 063.32 USD (3796)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
99.22%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
516.30
Длинных трейдов:
6 814 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
335.48
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-0.52 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.36 USD (5)
Прирост в месяц:
3.21%
Годовой прогноз:
38.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.36 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (1.17 USD)
По эквити:
21.29% (734.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 6814
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 2.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.77 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3796
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 063.32 USD
Макс. убыток в серии: -4.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec  

Средняя оценка:
Seng Qiong Ooi
527
Seng Qiong Ooi 2025.09.25 03:45 
 

Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.

1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.

2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.

3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.

4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.

5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.

6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.

Hao Wu
742
Hao Wu 2024.07.19 19:06   

the signal cannot connet to my account

2025.10.27 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 01:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
