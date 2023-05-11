СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gramasi Slv 2907
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 отзыв
Надежность
154 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 534
Прибыльных трейдов:
2 514 (99.21%)
Убыточных трейдов:
20 (0.79%)
Лучший трейд:
1 559.00 USD
Худший трейд:
-19.10 USD
Общая прибыль:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Общий убыток:
-102.80 USD (2 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
715 (18 034.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 034.85 USD (715)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
1220.40
Длинных трейдов:
2 534 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
294.23
Мат. ожидание:
11.90 USD
Средняя прибыль:
12.03 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.70 USD (2)
Прирост в месяц:
14.01%
Годовой прогноз:
170.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.70 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.04% (4.75 USD)
По эквити:
38.49% (4 748.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 559.00 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 715
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18 034.85 USD
Макс. убыток в серии: -24.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Средняя оценка:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gramasi Slv 2907
30 USD в месяц
201%
0
0
USD
49K
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
38%
1:500
