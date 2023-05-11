- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 534
Прибыльных трейдов:
2 514 (99.21%)
Убыточных трейдов:
20 (0.79%)
Лучший трейд:
1 559.00 USD
Худший трейд:
-19.10 USD
Общая прибыль:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Общий убыток:
-102.80 USD (2 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
715 (18 034.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 034.85 USD (715)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
1220.40
Длинных трейдов:
2 534 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
294.23
Мат. ожидание:
11.90 USD
Средняя прибыль:
12.03 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.70 USD (2)
Прирост в месяц:
14.01%
Годовой прогноз:
170.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.70 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.04% (4.75 USD)
По эквити:
38.49% (4 748.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
31
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|14K
14K
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|276K
276K
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 559.00 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 715
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18 034.85 USD
Макс. убыток в серии: -24.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 3
Money Management Silver
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.