Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 отзыв
Надежность
207 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 225%
FirewoodFX-Main
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 572
Прибыльных трейдов:
11 542 (99.74%)
Убыточных трейдов:
30 (0.26%)
Лучший трейд:
3.07 USD
Худший трейд:
-0.94 USD
Общая прибыль:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
Общий убыток:
-11.62 USD (11 601 pips)
Макс. серия выигрышей:
6413 (1 824.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 824.39 USD (6413)
Коэффициент Шарпа:
1.47
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.71%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
329.29
Длинных трейдов:
11 572 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
245.85
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.25 USD
Средний убыток:
-0.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-8.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.64 USD (13)
Прирост в месяц:
4.06%
Годовой прогноз:
49.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.64 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (8.64 USD)
По эквити:
58.86% (1 324.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 11572
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.07 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6413
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 824.39 USD
Макс. убыток в серии: -8.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FirewoodFX-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Средняя оценка:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.11.10 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.