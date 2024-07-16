- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 572
Прибыльных трейдов:
11 542 (99.74%)
Убыточных трейдов:
30 (0.26%)
Лучший трейд:
3.07 USD
Худший трейд:
-0.94 USD
Общая прибыль:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
Общий убыток:
-11.62 USD (11 601 pips)
Макс. серия выигрышей:
6413 (1 824.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 824.39 USD (6413)
Коэффициент Шарпа:
1.47
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.71%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
329.29
Длинных трейдов:
11 572 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
245.85
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.25 USD
Средний убыток:
-0.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-8.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.64 USD (13)
Прирост в месяц:
4.06%
Годовой прогноз:
49.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.64 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (8.64 USD)
По эквити:
58.86% (1 324.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11572
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.07 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6413
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 824.39 USD
Макс. убыток в серии: -8.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FirewoodFX-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Money Management for Gold Quant
https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
225%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
207
100%
11 572
99%
100%
245.84
0.25
USD
USD
59%
1:500
I just subscribed, I like how you trade, thanks