Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Progress 3297

Rudy Tjahjadi Widjaja St
2 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
2 / 357 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 391%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 682
Kârla kapanan işlemler:
5 676 (99.89%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (0.11%)
En iyi işlem:
1.96 USD
En kötü işlem:
-1.17 USD
Brüt kâr:
1 726.87 USD (1 721 868 pips)
Brüt zarar:
-1.97 USD (1 965 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3796 (1 063.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 063.32 USD (3796)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
99.22%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1474.27
Alış işlemleri:
5 682 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
876.58
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.17 USD (1)
Aylık büyüme:
4.10%
Yıllık tahmin:
50.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.17 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (1.17 USD)
Varlığa göre:
20.12% (473.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 5682
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 1.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.96 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3796
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 063.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=883501&l=id&p=1

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec  

Ortalama derecelendirme:
Seng Qiong Ooi
526
Seng Qiong Ooi 2025.09.25 03:45 
 

Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.

1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.

2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.

3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.

4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.

5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.

6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.

Hao Wu
727
Hao Wu 2024.07.19 19:06   

the signal cannot connet to my account

2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 01:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
