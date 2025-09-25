- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 682
Kârla kapanan işlemler:
5 676 (99.89%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (0.11%)
En iyi işlem:
1.96 USD
En kötü işlem:
-1.17 USD
Brüt kâr:
1 726.87 USD (1 721 868 pips)
Brüt zarar:
-1.97 USD (1 965 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3796 (1 063.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 063.32 USD (3796)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
99.22%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1474.27
Alış işlemleri:
5 682 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
876.58
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.17 USD (1)
Aylık büyüme:
4.10%
Yıllık tahmin:
50.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.17 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (1.17 USD)
Varlığa göre:
20.12% (473.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5682
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.96 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3796
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 063.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=883501&l=id&p=1
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
391%
2
357
USD
USD
3.3K
USD
USD
92
100%
5 682
99%
99%
876.58
0.30
USD
USD
20%
1:500
Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.
1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.
2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.
3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.
4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.
5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.
6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.
the signal cannot connet to my account