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Сигналы / MetaTrader 4 / Smart SP 6650
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart SP 6650

Rudy Tjahjadi Widjaja St
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Rudy Tjahjadi Widjaja St

2.5 (2)
5 сигналов
0 отзывов
Надежность
119 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 59%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 029
Прибыльных трейдов:
2 021 (99.60%)
Убыточных трейдов:
8 (0.39%)
Лучший трейд:
675.00 USD
Худший трейд:
-3.04 USD
Общая прибыль:
8 393.02 USD (1 692 475 pips)
Общий убыток:
-4.96 USD (2 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
1480 (3 455.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 559.49 USD (160)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2759.23
Длинных трейдов:
2 029 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1692.14
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
4.15 USD
Средний убыток:
-0.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.04 USD (1)
Прирост в месяц:
1.08%
Годовой прогноз:
13.16%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.04 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.42 USD)
По эквити:
39.16% (7 329.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 2012
archived 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 3.4K
archived 5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 1.7M
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +675.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 160
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 455.85 USD
Макс. убыток в серии: -0.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Quantitative trading with money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712


Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.06.15 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 20:50
No swaps are charged on the signal account
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.21 19:50
No swaps are charged on the signal account
2026.04.21 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.21 02:02
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 12:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.16 11:51
No swaps are charged
2026.04.16 11:51
No swaps are charged
2026.02.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2026.01.29 08:53
No swaps are charged
2026.01.29 08:53
No swaps are charged
2026.01.20 15:43
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 15:29
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smart SP 6650
30 USD в месяц
59%
0
0
USD
23K
USD
119
99%
2 029
99%
99%
1692.14
4.13
USD
39%
1:500
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