- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 029
Прибыльных трейдов:
2 021 (99.60%)
Убыточных трейдов:
8 (0.39%)
Лучший трейд:
675.00 USD
Худший трейд:
-3.04 USD
Общая прибыль:
8 393.02 USD (1 692 475 pips)
Общий убыток:
-4.96 USD (2 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
1480 (3 455.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 559.49 USD (160)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2759.23
Длинных трейдов:
2 029 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1692.14
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
4.15 USD
Средний убыток:
-0.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.04 USD (1)
Прирост в месяц:
1.08%
Годовой прогноз:
13.16%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.04 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.42 USD)
По эквити:
39.16% (7 329.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|2012
|archived
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|3.4K
|archived
|5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|1.7M
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +675.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 160
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 455.85 USD
Макс. убыток в серии: -0.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Quantitative trading with money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
59%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
119
99%
2 029
99%
99%
1692.14
4.13
USD
USD
39%
1:500