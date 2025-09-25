シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Smart Gold Progress 3297
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Progress 3297

Rudy Tjahjadi Widjaja St
レビュー2件
信頼性
106週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 472%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 816
利益トレード:
6 803 (99.80%)
損失トレード:
13 (0.19%)
ベストトレード:
2.77 USD
最悪のトレード:
-1.89 USD
総利益:
2 259.19 USD (2 252 926 pips)
総損失:
-6.73 USD (6 714 pips)
最大連続の勝ち:
3796 (1 063.32 USD)
最大連続利益:
1 063.32 USD (3796)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
99.22%
最大入金額:
5.34%
最近のトレード:
39 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
516.62
長いトレード:
6 816 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
335.69
期待されたペイオフ:
0.33 USD
平均利益:
0.33 USD
平均損失:
-0.52 USD
最大連続の負け:
5 (-4.36 USD)
最大連続損失:
-4.36 USD (5)
月間成長:
3.24%
年間予想:
39.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.36 USD (0.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (1.17 USD)
エクイティによる:
21.29% (734.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 6816
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 2.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.77 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 3796
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 063.32 USD
最大連続損失: -4.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=883501&l=id&p=1

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec  

平均の評価:
Seng Qiong Ooi
527
Seng Qiong Ooi 2025.09.25 03:45 
 

Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.

1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.

2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.

3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.

4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.

5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.

6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.

Hao Wu
742
Hao Wu 2024.07.19 19:06   

the signal cannot connet to my account

2025.10.27 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 01:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
