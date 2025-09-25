- Croissance
Trades:
5 675
Bénéfice trades:
5 669 (99.89%)
Perte trades:
6 (0.11%)
Meilleure transaction:
1.96 USD
Pire transaction:
-1.17 USD
Bénéfice brut:
1 724.53 USD (1 719 536 pips)
Perte brute:
-1.97 USD (1 965 pips)
Gains consécutifs maximales:
3796 (1 063.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 063.32 USD (3796)
Ratio de Sharpe:
0.75
Activité de trading:
99.22%
Charge de dépôt maximale:
5.34%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1472.27
Longs trades:
5 675 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
875.40
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
0.30 USD
Perte moyenne:
-0.33 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.17 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.11%
Prévision annuelle:
50.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.17 USD (1.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.05% (1.17 USD)
Par fonds propres:
20.12% (473.35 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5675
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.96 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 3796
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 063.32 USD
Perte consécutive maximale: -1.17 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
391%
2
375
USD
USD
3.3K
USD
USD
92
100%
5 675
99%
99%
875.39
0.30
USD
USD
20%
1:500
Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.
1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.
2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.
3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.
4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.
5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.
6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.
the signal cannot connet to my account