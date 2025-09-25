SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart Gold Progress 3297
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Progress 3297

Rudy Tjahjadi Widjaja St
2 avis
Fiabilité
92 semaines
2 / 375 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 391%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 675
Bénéfice trades:
5 669 (99.89%)
Perte trades:
6 (0.11%)
Meilleure transaction:
1.96 USD
Pire transaction:
-1.17 USD
Bénéfice brut:
1 724.53 USD (1 719 536 pips)
Perte brute:
-1.97 USD (1 965 pips)
Gains consécutifs maximales:
3796 (1 063.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 063.32 USD (3796)
Ratio de Sharpe:
0.75
Activité de trading:
99.22%
Charge de dépôt maximale:
5.34%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1472.27
Longs trades:
5 675 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
875.40
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
0.30 USD
Perte moyenne:
-0.33 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.17 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.11%
Prévision annuelle:
50.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.17 USD (1.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.05% (1.17 USD)
Par fonds propres:
20.12% (473.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 5675
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 1.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.96 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 3796
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 063.32 USD
Perte consécutive maximale: -1.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec  

Note moyenne:
Seng Qiong Ooi
526
Seng Qiong Ooi 2025.09.25 03:45 
 

Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.

1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.

2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.

3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.

4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.

5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.

6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.

Hao Wu
727
Hao Wu 2024.07.19 19:06   

the signal cannot connet to my account

2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 01:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart Gold Progress 3297
30 USD par mois
391%
2
375
USD
3.3K
USD
92
100%
5 675
99%
99%
875.39
0.30
USD
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.