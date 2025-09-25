- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 815
Negociações com lucro:
6 802 (99.80%)
Negociações com perda:
13 (0.19%)
Melhor negociação:
2.77 USD
Pior negociação:
-1.89 USD
Lucro bruto:
2 258.48 USD (2 252 219 pips)
Perda bruta:
-6.73 USD (6 714 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3796 (1 063.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 063.32 USD (3796)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
99.22%
Depósito máximo carregado:
5.34%
Último negócio:
11 minutos atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
516.46
Negociações longas:
6 815 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
335.58
Valor esperado:
0.33 USD
Lucro médio:
0.33 USD
Perda média:
-0.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.36 USD (5)
Crescimento mensal:
3.22%
Previsão anual:
39.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.36 USD (0.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (1.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.29% (734.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|6815
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|2.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.77 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3796
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 063.32 USD
Máxima perda consecutiva: -4.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
472%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
105
100%
6 815
99%
99%
335.58
0.33
USD
USD
21%
1:500
Here are my honest feedback on this signal after using it for 3 days.
1. Signal only compatible with XMGlobal Micro account due to signal symbol GOLDm#. Other brokers will not be compatible.
2. Signal only BUY, do not perform SELL. If market downtrend, position will keep holding over time.
3. Since signal using XMGlobal, there will not be any swap if position hold overnight hence signal can hold position as long as possible.
4. There isnt any SL for any trades but i notice TP is around 353 points.
5. Why signal has 20% DD after trading for many years is due to his micro account.
6. Currently signal has a few buy positions near the all time high, i wonder when is the position going to close if gold did not hit all time high again.
the signal cannot connet to my account