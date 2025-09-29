- Обзор рынка
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer
Курс SACH-PA за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.81, а максимальная — 17.19.
Следите за динамикой Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SACH-PA сегодня?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) сегодня оценивается на уровне 16.81. Инструмент торгуется в пределах -0.53%, вчерашнее закрытие составило 16.90, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SACH-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer в настоящее время оценивается в 16.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.20% и USD. Отслеживайте движения SACH-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции SACH-PA?
Вы можете купить акции Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) по текущей цене 16.81. Ордера обычно размещаются около 16.81 или 17.11, тогда как 8 и -2.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SACH-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SACH-PA?
Инвестирование в Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer предполагает учет годового диапазона 13.14 - 18.45 и текущей цены 16.81. Многие сравнивают -3.06% и 13.20% перед размещением ордеров на 16.81 или 17.11. Изучайте ежедневные изменения цены SACH-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sachem Capital Corp.?
Самая высокая цена Sachem Capital Corp. (SACH-PA) за последний год составила 18.45. Акции заметно колебались в пределах 13.14 - 18.45, сравнение с 16.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sachem Capital Corp.?
Самая низкая цена Sachem Capital Corp. (SACH-PA) за год составила 13.14. Сравнение с текущими 16.81 и 13.14 - 18.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SACH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SACH-PA?
В прошлом Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.90 и 13.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.90
- Open
- 17.19
- Bid
- 16.81
- Ask
- 17.11
- Low
- 16.81
- High
- 17.19
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -3.06%
- 6-месячное изменение
- 13.20%
- Годовое изменение
- 13.20%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%