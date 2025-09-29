КотировкиРазделы
Валюты / SACH-PA
Назад в Рынок акций США

SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer

16.81 USD 0.09 (0.53%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SACH-PA за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.81, а максимальная — 17.19.

Следите за динамикой Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SACH-PA сегодня?

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) сегодня оценивается на уровне 16.81. Инструмент торгуется в пределах -0.53%, вчерашнее закрытие составило 16.90, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SACH-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer?

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer в настоящее время оценивается в 16.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.20% и USD. Отслеживайте движения SACH-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции SACH-PA?

Вы можете купить акции Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) по текущей цене 16.81. Ордера обычно размещаются около 16.81 или 17.11, тогда как 8 и -2.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SACH-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SACH-PA?

Инвестирование в Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer предполагает учет годового диапазона 13.14 - 18.45 и текущей цены 16.81. Многие сравнивают -3.06% и 13.20% перед размещением ордеров на 16.81 или 17.11. Изучайте ежедневные изменения цены SACH-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sachem Capital Corp.?

Самая высокая цена Sachem Capital Corp. (SACH-PA) за последний год составила 18.45. Акции заметно колебались в пределах 13.14 - 18.45, сравнение с 16.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sachem Capital Corp.?

Самая низкая цена Sachem Capital Corp. (SACH-PA) за год составила 13.14. Сравнение с текущими 16.81 и 13.14 - 18.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SACH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SACH-PA?

В прошлом Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.90 и 13.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.81 17.19
Годовой диапазон
13.14 18.45
Предыдущее закрытие
16.90
Open
17.19
Bid
16.81
Ask
17.11
Low
16.81
High
17.19
Объем
8
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-3.06%
6-месячное изменение
13.20%
Годовое изменение
13.20%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.