KurseKategorien
Währungen / SACH-PA
Zurück zum Aktien

SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer

17.03 USD 0.13 (0.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SACH-PA hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.81 bis zu einem Hoch von 17.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SACH-PA heute?

Die Aktie von Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) notiert heute bei 17.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.90 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von SACH-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SACH-PA Dividenden?

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer wird derzeit mit 17.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SACH-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich SACH-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) zum aktuellen Kurs von 17.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.03 oder 17.33 platziert, während 11 und -0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SACH-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SACH-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer müssen die jährliche Spanne 13.14 - 18.45 und der aktuelle Kurs 17.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.79% und 14.68%, bevor sie Orders zu 17.03 oder 17.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SACH-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sachem Capital Corp.?

Der höchste Kurs von Sachem Capital Corp. (SACH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.45. Innerhalb von 13.14 - 18.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sachem Capital Corp.?

Der niedrigste Kurs von Sachem Capital Corp. (SACH-PA) im Laufe des Jahres betrug 13.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.03 und der Spanne 13.14 - 18.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SACH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SACH-PA statt?

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.90 und 14.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.81 17.19
Jahresspanne
13.14 18.45
Vorheriger Schlusskurs
16.90
Eröffnung
17.19
Bid
17.03
Ask
17.33
Tief
16.81
Hoch
17.19
Volumen
11
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
-1.79%
6-Monatsänderung
14.68%
Jahresänderung
14.68%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4