SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer
Der Wechselkurs von SACH-PA hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.81 bis zu einem Hoch von 17.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SACH-PA heute?
Die Aktie von Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) notiert heute bei 17.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.90 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von SACH-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SACH-PA Dividenden?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer wird derzeit mit 17.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SACH-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SACH-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) zum aktuellen Kurs von 17.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.03 oder 17.33 platziert, während 11 und -0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SACH-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SACH-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer müssen die jährliche Spanne 13.14 - 18.45 und der aktuelle Kurs 17.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.79% und 14.68%, bevor sie Orders zu 17.03 oder 17.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SACH-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sachem Capital Corp.?
Der höchste Kurs von Sachem Capital Corp. (SACH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.45. Innerhalb von 13.14 - 18.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sachem Capital Corp.?
Der niedrigste Kurs von Sachem Capital Corp. (SACH-PA) im Laufe des Jahres betrug 13.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.03 und der Spanne 13.14 - 18.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SACH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SACH-PA statt?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.90 und 14.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.90
- Eröffnung
- 17.19
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Tief
- 16.81
- Hoch
- 17.19
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -1.79%
- 6-Monatsänderung
- 14.68%
- Jahresänderung
- 14.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4