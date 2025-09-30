- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer
Il tasso di cambio SACH-PA ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.81 e ad un massimo di 17.19.
Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SACH-PA oggi?
Oggi le azioni Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer sono prezzate a 17.03. Viene scambiato all'interno di 0.77%, la chiusura di ieri è stata 16.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SACH-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer pagano dividendi?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer è attualmente valutato a 17.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SACH-PA.
Come acquistare azioni SACH-PA?
Puoi acquistare azioni Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer al prezzo attuale di 17.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.03 o 17.33, mentre 11 e -0.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SACH-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SACH-PA?
Investire in Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer implica considerare l'intervallo annuale 13.14 - 18.45 e il prezzo attuale 17.03. Molti confrontano -1.79% e 14.68% prima di effettuare ordini su 17.03 o 17.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SACH-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sachem Capital Corp.?
Il prezzo massimo di Sachem Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 18.45. All'interno di 13.14 - 18.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sachem Capital Corp.?
Il prezzo più basso di Sachem Capital Corp. (SACH-PA) nel corso dell'anno è stato 13.14. Confrontandolo con gli attuali 17.03 e 13.14 - 18.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SACH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SACH-PA?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.90 e 14.68%.
- Chiusura Precedente
- 16.90
- Apertura
- 17.19
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Minimo
- 16.81
- Massimo
- 17.19
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.77%
- Variazione Mensile
- -1.79%
- Variazione Semestrale
- 14.68%
- Variazione Annuale
- 14.68%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4