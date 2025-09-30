QuotazioniSezioni
SACH-PA
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer

17.03 USD 0.13 (0.77%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SACH-PA ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.81 e ad un massimo di 17.19.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SACH-PA oggi?

Oggi le azioni Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer sono prezzate a 17.03. Viene scambiato all'interno di 0.77%, la chiusura di ieri è stata 16.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SACH-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer pagano dividendi?

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer è attualmente valutato a 17.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SACH-PA.

Come acquistare azioni SACH-PA?

Puoi acquistare azioni Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer al prezzo attuale di 17.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.03 o 17.33, mentre 11 e -0.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SACH-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SACH-PA?

Investire in Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer implica considerare l'intervallo annuale 13.14 - 18.45 e il prezzo attuale 17.03. Molti confrontano -1.79% e 14.68% prima di effettuare ordini su 17.03 o 17.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SACH-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sachem Capital Corp.?

Il prezzo massimo di Sachem Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 18.45. All'interno di 13.14 - 18.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sachem Capital Corp.?

Il prezzo più basso di Sachem Capital Corp. (SACH-PA) nel corso dell'anno è stato 13.14. Confrontandolo con gli attuali 17.03 e 13.14 - 18.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SACH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SACH-PA?

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.90 e 14.68%.

Intervallo Giornaliero
16.81 17.19
Intervallo Annuale
13.14 18.45
Chiusura Precedente
16.90
Apertura
17.19
Bid
17.03
Ask
17.33
Minimo
16.81
Massimo
17.19
Volume
11
Variazione giornaliera
0.77%
Variazione Mensile
-1.79%
Variazione Semestrale
14.68%
Variazione Annuale
14.68%
