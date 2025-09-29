报价部分
货币 / SACH-PA
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer

17.03 USD 0.13 (0.77%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SACH-PA汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点16.81和高点17.19进行交易。

关注Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SACH-PA股票今天的价格是多少？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer股票今天的定价为17.03。它在0.77%范围内交易，昨天的收盘价为16.90，交易量达到11。SACH-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer股票是否支付股息？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer目前的价值为17.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.68%和USD。实时查看图表以跟踪SACH-PA走势。

如何购买SACH-PA股票？

您可以以17.03的当前价格购买Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer股票。订单通常设置在17.03或17.33附近，而11和-0.93%显示市场活动。立即关注SACH-PA的实时图表更新。

如何投资SACH-PA股票？

投资Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer需要考虑年度范围13.14 - 18.45和当前价格17.03。许多人在以17.03或17.33下订单之前，会比较-1.79%和。实时查看SACH-PA价格图表，了解每日变化。

Sachem Capital Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sachem Capital Corp.的最高价格是18.45。在13.14 - 18.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer的绩效。

Sachem Capital Corp.股票的最低价格是多少？

Sachem Capital Corp.（SACH-PA）的最低价格为13.14。将其与当前的17.03和13.14 - 18.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SACH-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SACH-PA股票是什么时候拆分的？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.90和14.68%中可见。

日范围
16.81 17.19
年范围
13.14 18.45
前一天收盘价
16.90
开盘价
17.19
卖价
17.03
买价
17.33
最低价
16.81
最高价
17.19
交易量
11
日变化
0.77%
月变化
-1.79%
6个月变化
14.68%
年变化
14.68%
