SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer

17.03 USD 0.13 (0.77%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SACH-PAの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり16.81の安値と17.19の高値で取引されました。

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SACH-PA株の現在の価格は？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferの株価は本日17.03です。0.77%内で取引され、前日の終値は16.90、取引量は11に達しました。SACH-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferの株は配当を出しますか？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferの現在の価格は17.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.68%やUSDにも注目します。SACH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

SACH-PA株を買う方法は？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferの株は現在17.03で購入可能です。注文は通常17.03または17.33付近で行われ、11や-0.93%が市場の動きを示します。SACH-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

SACH-PA株に投資する方法は？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferへの投資では、年間の値幅13.14 - 18.45と現在の17.03を考慮します。注文は多くの場合17.03や17.33で行われる前に、-1.79%や14.68%と比較されます。SACH-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Sachem Capital Corp.の株の最高値は？

Sachem Capital Corp.の過去1年の最高値は18.45でした。13.14 - 18.45内で株価は大きく変動し、16.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Sachem Capital Corp.の株の最低値は？

Sachem Capital Corp.(SACH-PA)の年間最安値は13.14でした。現在の17.03や13.14 - 18.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SACH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

SACH-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.90、14.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
16.81 17.19
1年のレンジ
13.14 18.45
以前の終値
16.90
始値
17.19
買値
17.03
買値
17.33
安値
16.81
高値
17.19
出来高
11
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
-1.79%
6ヶ月の変化
14.68%
1年の変化
14.68%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待