SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer
Le taux de change de SACH-PA a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.81 et à un maximum de 17.19.
Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SACH-PA aujourd'hui ?
L'action Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer est cotée à 17.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.77%, a clôturé hier à 16.90 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de SACH-PA présente ces mises à jour.
L'action Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer verse-t-elle des dividendes ?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer est actuellement valorisé à 17.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SACH-PA.
Comment acheter des actions SACH-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer au cours actuel de 17.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.03 ou de 17.33, le 11 et le -0.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SACH-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SACH-PA ?
Investir dans Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.14 - 18.45 et le prix actuel 17.03. Beaucoup comparent -1.79% et 14.68% avant de passer des ordres à 17.03 ou 17.33. Consultez le graphique du cours de SACH-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sachem Capital Corp. ?
Le cours le plus élevé de Sachem Capital Corp. l'année dernière était 18.45. Au cours de 13.14 - 18.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Sachem Capital Corp. ?
Le cours le plus bas de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) sur l'année a été 13.14. Sa comparaison avec 17.03 et 13.14 - 18.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SACH-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SACH-PA a-t-elle été divisée ?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.90 et 14.68% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.90
- Ouverture
- 17.19
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Plus Bas
- 16.81
- Plus Haut
- 17.19
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- -1.79%
- Changement à 6 Mois
- 14.68%
- Changement Annuel
- 14.68%
