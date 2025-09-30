- Visão do mercado
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer
A taxa do SACH-PA para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.81 e o mais alto foi 17.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SACH-PA hoje?
Hoje Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) está avaliado em 17.03. O instrumento é negociado dentro de 0.77%, o fechamento de ontem foi 16.90, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SACH-PA em tempo real.
As ações de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer pagam dividendos?
Atualmente Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer está avaliado em 17.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.68% e USD. Monitore os movimentos de SACH-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SACH-PA?
Você pode comprar ações de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) pelo preço atual 17.03. Ordens geralmente são executadas perto de 17.03 ou 17.33, enquanto 11 e -0.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SACH-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SACH-PA?
Investir em Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer envolve considerar a faixa anual 13.14 - 18.45 e o preço atual 17.03. Muitos comparam -1.79% e 14.68% antes de enviar ordens em 17.03 ou 17.33. Estude as mudanças diárias de preço de SACH-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sachem Capital Corp.?
O maior preço de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) no último ano foi 18.45. As ações oscilaram bastante dentro de 13.14 - 18.45, e a comparação com 16.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sachem Capital Corp.?
O menor preço de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) no ano foi 13.14. A comparação com o preço atual 17.03 e 13.14 - 18.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SACH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SACH-PA?
No passado Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.90 e 14.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.90
- Open
- 17.19
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Low
- 16.81
- High
- 17.19
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- -1.79%
- Mudança de 6 meses
- 14.68%
- Mudança anual
- 14.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4