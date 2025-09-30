CotaçõesSeções
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer

17.03 USD 0.13 (0.77%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SACH-PA para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.81 e o mais alto foi 17.19.

Veja a dinâmica do par de moedas Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SACH-PA hoje?

Hoje Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) está avaliado em 17.03. O instrumento é negociado dentro de 0.77%, o fechamento de ontem foi 16.90, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SACH-PA em tempo real.

As ações de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer pagam dividendos?

Atualmente Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer está avaliado em 17.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.68% e USD. Monitore os movimentos de SACH-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SACH-PA?

Você pode comprar ações de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) pelo preço atual 17.03. Ordens geralmente são executadas perto de 17.03 ou 17.33, enquanto 11 e -0.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SACH-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SACH-PA?

Investir em Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer envolve considerar a faixa anual 13.14 - 18.45 e o preço atual 17.03. Muitos comparam -1.79% e 14.68% antes de enviar ordens em 17.03 ou 17.33. Estude as mudanças diárias de preço de SACH-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Sachem Capital Corp.?

O maior preço de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) no último ano foi 18.45. As ações oscilaram bastante dentro de 13.14 - 18.45, e a comparação com 16.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Sachem Capital Corp.?

O menor preço de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) no ano foi 13.14. A comparação com o preço atual 17.03 e 13.14 - 18.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SACH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SACH-PA?

No passado Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.90 e 14.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.81 17.19
Faixa anual
13.14 18.45
Fechamento anterior
16.90
Open
17.19
Bid
17.03
Ask
17.33
Low
16.81
High
17.19
Volume
11
Mudança diária
0.77%
Mudança mensal
-1.79%
Mudança de 6 meses
14.68%
Mudança anual
14.68%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4