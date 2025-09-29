- Panorámica
SACH-PA: Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer
El tipo de cambio de SACH-PA de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.81, mientras que el máximo ha alcanzado 17.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SACH-PA hoy?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) se evalúa hoy en 17.03. El instrumento se negocia dentro de 0.77%; el cierre de ayer ha sido 16.90 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SACH-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer?
Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer se evalúa actualmente en 17.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.68% y USD. Monitoree los movimientos de SACH-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SACH-PA?
Puede comprar acciones de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer (SACH-PA) al precio actual de 17.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.03 o 17.33, mientras que 11 y -0.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SACH-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SACH-PA?
Invertir en Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer implica tener en cuenta el rango anual 13.14 - 18.45 y el precio actual 17.03. Muchos comparan -1.79% y 14.68% antes de colocar órdenes en 17.03 o 17.33. Estudie los cambios diarios de precios de SACH-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sachem Capital Corp.?
El precio más alto de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) en el último año ha sido 18.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.14 - 18.45, una comparación con 16.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sachem Capital Corp.?
El precio más bajo de Sachem Capital Corp. (SACH-PA) para el año ha sido 13.14. La comparación con los actuales 17.03 y 13.14 - 18.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SACH-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SACH-PA?
En el pasado, Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.90 y 14.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.90
- Open
- 17.19
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Low
- 16.81
- High
- 17.19
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- -1.79%
- Cambio a 6 meses
- 14.68%
- Cambio anual
- 14.68%
