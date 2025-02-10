Валюты / MTW
MTW: Manitowoc Company Inc (The)
10.03 USD 0.24 (2.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTW за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.97, а максимальная — 10.32.
Следите за динамикой Manitowoc Company Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.97 10.32
Годовой диапазон
7.06 13.61
- Предыдущее закрытие
- 10.27
- Open
- 10.27
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 9.97
- High
- 10.32
- Объем
- 293
- Дневное изменение
- -2.34%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 16.49%
- Годовое изменение
- 5.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.