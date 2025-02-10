Währungen / MTW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTW: Manitowoc Company Inc (The)
10.02 USD 0.17 (1.67%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTW hat sich für heute um -1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.99 bis zu einem Hoch von 10.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Manitowoc Company Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTW News
- Manitowoc at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Shift to Aftermarket
- The Zacks Analyst Blog Highlights Caterpillar, Komatsu, Terex and The Manitowoc
- CAT Down 5% Since Q2 Earnings Miss: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Manitowoc Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline 4% Y/Y
- The Manitowoc Company (MTW) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- The Manitowoc Company, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTW)
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Manitowoc misses Q2 2025 estimates, stock drops
- Manitowoc Q2 2025 slides: profitability declines as leverage increases
- Manitowoc (MTW) Q2 Revenue Falls 4%
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CAT Q2 Earnings Miss Estimates, Down Y/Y on Tariff-Driven Cost Surge
- Caterpillar (CAT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Caterpillar is Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Terex (TEX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Grove US LLC achieves CMMC Level 2 certification with perfect score
- The Manitowoc Company's Strong Upside Isn't Over (NYSE:MTW)
- Top 3 Industrials Stocks That May Collapse In May - Lyft (NASDAQ:LYFT), Matrix Service (NASDAQ:MTRX)
- The Manitowoc Company Stock: Shares Have Gotten Dirt Cheap (NYSE:MTW)
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Robinhood, Gilead Sciences, Crocs, Lincoln Electric, HubSpot, GE HealthCare And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Aurora Innovation (NASDAQ:AUR)
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Tagesspanne
9.99 10.17
Jahresspanne
7.06 13.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.19
- Eröffnung
- 10.14
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Tief
- 9.99
- Hoch
- 10.17
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -1.67%
- Monatsänderung
- 2.35%
- 6-Monatsänderung
- 16.38%
- Jahresänderung
- 4.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K