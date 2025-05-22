Валюты / LTRX
LTRX: Lantronix Inc
4.65 USD 0.19 (3.93%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LTRX за сегодня изменился на -3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.56, а максимальная — 4.87.
Следите за динамикой Lantronix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LTRX
Дневной диапазон
4.56 4.87
Годовой диапазон
1.91 5.06
- Предыдущее закрытие
- 4.84
- Open
- 4.86
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Low
- 4.56
- High
- 4.87
- Объем
- 719
- Дневное изменение
- -3.93%
- Месячное изменение
- -4.12%
- 6-месячное изменение
- 86.75%
- Годовое изменение
- 13.41%
