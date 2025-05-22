КотировкиРазделы
Валюты / LTRX
LTRX: Lantronix Inc

4.65 USD 0.19 (3.93%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LTRX за сегодня изменился на -3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.56, а максимальная — 4.87.

Следите за динамикой Lantronix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LTRX

Дневной диапазон
4.56 4.87
Годовой диапазон
1.91 5.06
Предыдущее закрытие
4.84
Open
4.86
Bid
4.65
Ask
4.95
Low
4.56
High
4.87
Объем
719
Дневное изменение
-3.93%
Месячное изменение
-4.12%
6-месячное изменение
86.75%
Годовое изменение
13.41%
