LTRX: Lantronix Inc
4.69 USD 0.11 (2.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LTRX hat sich für heute um 2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 4.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lantronix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LTRX News
- Bruscha Bernhard sells Lantronix (LTRX) shares worth $50,300
- Lantronix: Potential Is There, But The Stock Needs To Earn It (NASDAQ:LTRX)
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- Lantronix stock price target raised to $5 from $4 at Lake Street
- Lantronix, Inc. (LTRX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Lantronix earnings missed, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Lantronix Q4 2025 sees revenue growth amid market challenges
- Lantronix, Inc. (LTRX) Q4 Earnings Meet Estimates
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- OSI Systems (OSIS) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Lantronix supplies TAA-compliant tech for US Army drone program
- Radcom (RDCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Intrusion Inc. (INTZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- NetScout Systems (NTCT) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Digi International (DGII) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Lantronix unveils industrial 5G router series at disruptive price point
- Lantronix appoints James C. Auker to board of directors following board expansion
- Lantronix appoints new board member under cooperation agreement
- Lantronix to digitize 50,000 backup power systems for major US carrier
- Lantronix Named the 2025 Industrial IoT Company of the Year by Leading Market Research Firm CompassIntel
- Next-Gen Edge AI Solutions for the Real World: Autonomous Navigation for Drones, Surveillance and Robotics
- Lantronix to Showcase AI-Driven LM4 Out-of-Band Management Console Servers at Cisco Live San Diego
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- Lantronix Awarded 2025 ™C Labs Innovation Award for Its SmartLV IoT Cellular Gateway
Tagesspanne
4.55 4.75
Jahresspanne
1.91 5.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.58
- Eröffnung
- 4.60
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Tief
- 4.55
- Hoch
- 4.75
- Volumen
- 737
- Tagesänderung
- 2.40%
- Monatsänderung
- -3.30%
- 6-Monatsänderung
- 88.35%
- Jahresänderung
- 14.39%
