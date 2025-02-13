КотировкиРазделы
IX: Orix Corp Ads

27.03 USD 0.17 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IX за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.02, а максимальная — 27.16.

Следите за динамикой Orix Corp Ads. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.02 27.16
Годовой диапазон
17.86 27.16
Предыдущее закрытие
26.86
Open
27.02
Bid
27.03
Ask
27.33
Low
27.02
High
27.16
Объем
281
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
4.24%
6-месячное изменение
30.27%
Годовое изменение
16.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.