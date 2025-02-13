Валюты / IX
IX: Orix Corp Ads
27.03 USD 0.17 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IX за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.02, а максимальная — 27.16.
Следите за динамикой Orix Corp Ads. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IX
Дневной диапазон
27.02 27.16
Годовой диапазон
17.86 27.16
- Предыдущее закрытие
- 26.86
- Open
- 27.02
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Low
- 27.02
- High
- 27.16
- Объем
- 281
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 4.24%
- 6-месячное изменение
- 30.27%
- Годовое изменение
- 16.96%
