IX: Orix Corp Ads
27.06 USD 0.24 (0.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IX 환율이 오늘 0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.99이고 고가는 27.19이었습니다.
Orix Corp Ads 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IX News
- Orix reports share repurchase of 4.68 million shares in August
- ORIX: More Repurchases And Upward Guidance Revision Are Potential Catalysts (NYSE:IX)
- ORIX Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IX)
- ORIX Corporation (IX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- ORIX stock price target raised to JPY3,880 by BofA on ROE improvement
- Orix reports repurchase of 5.4 million shares in July for ¥17.98 billion
- Panasonic maintains outlook despite missed Q1 results and EV slowdown
- IAC: Its 20% MGM Stake Makes The Stock A Buy (NASDAQ:IAC)
- Orix reports repurchase of 4.5 million shares in June under board resolution
- AMG Boston Common Global Impact Fund Q1 2025 Commentary
- Orix announces management changes and organizational reform effective July 1
- orix corp reports share repurchase of over 3 million shares
- Columbia International Dividend Income Fund Q4 2024 Commentary (CSVFX)
- ORIX Corporation: First-mover in Japan casinos with MGM will be a game changer (IX)
- ORIX Corporation (IX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
26.99 27.19
년간 변동
17.86 27.21
- 이전 종가
- 26.82
- 시가
- 27.03
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- 저가
- 26.99
- 고가
- 27.19
- 볼륨
- 162
- 일일 변동
- 0.89%
- 월 변동
- 4.36%
- 6개월 변동
- 30.41%
- 년간 변동율
- 17.09%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K