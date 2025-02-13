KurseKategorien
Währungen / IX
IX: Orix Corp Ads

26.82 USD 0.09 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IX hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.64 bis zu einem Hoch von 26.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Orix Corp Ads-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.64 26.89
Jahresspanne
17.86 27.21
Vorheriger Schlusskurs
26.91
Eröffnung
26.74
Bid
26.82
Ask
27.12
Tief
26.64
Hoch
26.89
Volumen
193
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
3.43%
6-Monatsänderung
29.25%
Jahresänderung
16.05%
