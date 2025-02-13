Währungen / IX
IX: Orix Corp Ads
26.82 USD 0.09 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IX hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.64 bis zu einem Hoch von 26.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orix Corp Ads-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.64 26.89
Jahresspanne
17.86 27.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.91
- Eröffnung
- 26.74
- Bid
- 26.82
- Ask
- 27.12
- Tief
- 26.64
- Hoch
- 26.89
- Volumen
- 193
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 3.43%
- 6-Monatsänderung
- 29.25%
- Jahresänderung
- 16.05%
