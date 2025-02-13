QuotazioniSezioni
IX: Orix Corp Ads

27.06 USD 0.24 (0.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IX ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.99 e ad un massimo di 27.19.

Intervallo Giornaliero
26.99 27.19
Intervallo Annuale
17.86 27.21
Chiusura Precedente
26.82
Apertura
27.03
Bid
27.06
Ask
27.36
Minimo
26.99
Massimo
27.19
Volume
162
Variazione giornaliera
0.89%
Variazione Mensile
4.36%
Variazione Semestrale
30.41%
Variazione Annuale
17.09%
20 settembre, sabato