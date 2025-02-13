Valute / IX
IX: Orix Corp Ads
27.06 USD 0.24 (0.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IX ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.99 e ad un massimo di 27.19.
Segui le dinamiche di Orix Corp Ads. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.99 27.19
Intervallo Annuale
17.86 27.21
- Chiusura Precedente
- 26.82
- Apertura
- 27.03
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Minimo
- 26.99
- Massimo
- 27.19
- Volume
- 162
- Variazione giornaliera
- 0.89%
- Variazione Mensile
- 4.36%
- Variazione Semestrale
- 30.41%
- Variazione Annuale
- 17.09%
20 settembre, sabato