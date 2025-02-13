货币 / IX
IX: Orix Corp Ads
27.00 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IX汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.93和高点27.01进行交易。
关注Orix Corp Ads动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IX新闻
- Orix reports share repurchase of 4.68 million shares in August
- ORIX: More Repurchases And Upward Guidance Revision Are Potential Catalysts (NYSE:IX)
- ORIX Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IX)
- ORIX Corporation (IX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- ORIX stock price target raised to JPY3,880 by BofA on ROE improvement
- Orix reports repurchase of 5.4 million shares in July for ¥17.98 billion
- Panasonic maintains outlook despite missed Q1 results and EV slowdown
- IAC: Its 20% MGM Stake Makes The Stock A Buy (NASDAQ:IAC)
- Orix reports repurchase of 4.5 million shares in June under board resolution
- AMG Boston Common Global Impact Fund Q1 2025 Commentary
- Orix announces management changes and organizational reform effective July 1
- orix corp reports share repurchase of over 3 million shares
- Columbia International Dividend Income Fund Q4 2024 Commentary (CSVFX)
- ORIX Corporation: First-mover in Japan casinos with MGM will be a game changer (IX)
- ORIX Corporation (IX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
26.93 27.01
年范围
17.86 27.16
- 前一天收盘价
- 27.03
- 开盘价
- 26.94
- 卖价
- 27.00
- 买价
- 27.30
- 最低价
- 26.93
- 最高价
- 27.01
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 4.13%
- 6个月变化
- 30.12%
- 年变化
- 16.83%
