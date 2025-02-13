Moedas / IX
IX: Orix Corp Ads
26.91 USD 0.12 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IX para hoje mudou para -0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.73 e o mais alto foi 27.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Orix Corp Ads. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
26.73 27.21
Faixa anual
17.86 27.21
- Fechamento anterior
- 27.03
- Open
- 26.94
- Bid
- 26.91
- Ask
- 27.21
- Low
- 26.73
- High
- 27.21
- Volume
- 277
- Mudança diária
- -0.44%
- Mudança mensal
- 3.78%
- Mudança de 6 meses
- 29.69%
- Mudança anual
- 16.44%
