HLMN: Hillman Solutions Corp
9.74 USD 0.03 (0.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLMN за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.65, а максимальная — 9.86.
Следите за динамикой Hillman Solutions Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.65 9.86
Годовой диапазон
6.56 12.08
- Предыдущее закрытие
- 9.77
- Open
- 9.77
- Bid
- 9.74
- Ask
- 10.04
- Low
- 9.65
- High
- 9.86
- Объем
- 1.394 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- 11.57%
- Годовое изменение
- -7.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.