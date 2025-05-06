Валюты / ELDN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc
2.37 USD 0.09 (3.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELDN за сегодня изменился на -3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.32, а максимальная — 2.49.
Следите за динамикой Eledon Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELDN
- Eledon Pharmaceuticals at Cantor Conference: Kidney Transplant Innovations
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- Eledon Posts Narrower Loss in Q2
- Eledon to host conference call on kidney transplant study results
- Eledon to present updated kidney transplant study data at WTC
- Best Momentum Stocks to Buy for July 14th
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Eledon Pharmaceuticals stock
- Eledon stock rating reiterated as Overweight by Cantor Fitzgerald
- Eledon Pharmaceuticals to Host R&D Day on July 9, 2025 in New York City
- H.C. Wainwright assumes coverage on Eledon stock with buy rating
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Eledon Pharmaceuticals stock
- Eledon Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Operating and Financial Results
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
Дневной диапазон
2.32 2.49
Годовой диапазон
2.32 5.54
- Предыдущее закрытие
- 2.46
- Open
- 2.45
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Low
- 2.32
- High
- 2.49
- Объем
- 854
- Дневное изменение
- -3.66%
- Месячное изменение
- -8.49%
- 6-месячное изменение
- -29.88%
- Годовое изменение
- -3.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.