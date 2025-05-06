通貨 / ELDN
ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc
2.55 USD 0.12 (4.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELDNの今日の為替レートは、4.94%変化しました。日中、通貨は1あたり2.45の安値と2.60の高値で取引されました。
Eledon Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.45 2.60
1年のレンジ
2.32 5.54
- 以前の終値
- 2.43
- 始値
- 2.48
- 買値
- 2.55
- 買値
- 2.85
- 安値
- 2.45
- 高値
- 2.60
- 出来高
- 841
- 1日の変化
- 4.94%
- 1ヶ月の変化
- -1.54%
- 6ヶ月の変化
- -24.56%
- 1年の変化
- 4.08%
