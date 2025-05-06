통화 / ELDN
ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc
2.55 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELDN 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.51이고 고가는 2.64이었습니다.
Eledon Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ELDN News
일일 변동 비율
2.51 2.64
년간 변동
2.32 5.54
- 이전 종가
- 2.55
- 시가
- 2.62
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- 저가
- 2.51
- 고가
- 2.64
- 볼륨
- 1.069 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -1.54%
- 6개월 변동
- -24.56%
- 년간 변동율
- 4.08%
20 9월, 토요일