货币 / ELDN
ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc
2.46 USD 0.09 (3.80%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELDN汇率已更改3.80%。当日，交易品种以低点2.35和高点2.46进行交易。
关注Eledon Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ELDN新闻
- Eledon Pharmaceuticals at Cantor Conference: Kidney Transplant Innovations
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- Eledon Posts Narrower Loss in Q2
- Eledon to host conference call on kidney transplant study results
- Eledon to present updated kidney transplant study data at WTC
- Best Momentum Stocks to Buy for July 14th
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Eledon Pharmaceuticals stock
- Eledon stock rating reiterated as Overweight by Cantor Fitzgerald
- Eledon Pharmaceuticals to Host R&D Day on July 9, 2025 in New York City
- H.C. Wainwright assumes coverage on Eledon stock with buy rating
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Eledon Pharmaceuticals stock
- Eledon Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Operating and Financial Results
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
日范围
2.35 2.46
年范围
2.32 5.54
- 前一天收盘价
- 2.37
- 开盘价
- 2.38
- 卖价
- 2.46
- 买价
- 2.76
- 最低价
- 2.35
- 最高价
- 2.46
- 交易量
- 584
- 日变化
- 3.80%
- 月变化
- -5.02%
- 6个月变化
- -27.22%
- 年变化
- 0.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值