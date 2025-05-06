Valute / ELDN
ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc
2.55 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELDN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.51 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di Eledon Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.51 2.64
Intervallo Annuale
2.32 5.54
- Chiusura Precedente
- 2.55
- Apertura
- 2.62
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Minimo
- 2.51
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 1.069 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -1.54%
- Variazione Semestrale
- -24.56%
- Variazione Annuale
- 4.08%
21 settembre, domenica