ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc

2.55 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELDN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.51 e ad un massimo di 2.64.

Segui le dinamiche di Eledon Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.51 2.64
Intervallo Annuale
2.32 5.54
Chiusura Precedente
2.55
Apertura
2.62
Bid
2.55
Ask
2.85
Minimo
2.51
Massimo
2.64
Volume
1.069 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.54%
Variazione Semestrale
-24.56%
Variazione Annuale
4.08%
21 settembre, domenica