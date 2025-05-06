Währungen / ELDN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELDN: Eledon Pharmaceuticals Inc
2.55 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELDN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.54 bis zu einem Hoch von 2.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eledon Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELDN News
- Eledon Pharmaceuticals at Cantor Conference: Kidney Transplant Innovations
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- Eledon Posts Narrower Loss in Q2
- Eledon to host conference call on kidney transplant study results
- Eledon to present updated kidney transplant study data at WTC
- Best Momentum Stocks to Buy for July 14th
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Eledon Pharmaceuticals stock
- Eledon stock rating reiterated as Overweight by Cantor Fitzgerald
- Eledon Pharmaceuticals to Host R&D Day on July 9, 2025 in New York City
- H.C. Wainwright assumes coverage on Eledon stock with buy rating
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Eledon Pharmaceuticals stock
- Eledon Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Operating and Financial Results
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
Tagesspanne
2.54 2.64
Jahresspanne
2.32 5.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.55
- Eröffnung
- 2.62
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Tief
- 2.54
- Hoch
- 2.64
- Volumen
- 306
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.54%
- 6-Monatsänderung
- -24.56%
- Jahresänderung
- 4.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K