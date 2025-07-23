Валюты / CYH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CYH: Community Health Systems Inc Common Stock
2.89 USD 0.05 (1.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYH за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.89, а максимальная — 2.95.
Следите за динамикой Community Health Systems Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CYH
- Community Health Systems, Inc. (CYH) Wells Fargo 20th Annual Healthcare 2025 Transcript
- Is it Time to Hold on to Community Health Systems Stock?
- Community Health Systems completes tender offer for 5.625% notes
- FOXO Technologies delisted from NYSE American, restates Q1 financials
- Community Health Systems announces tender offer consideration for 2027 notes
- Community Health Systems reports strong early tender results for notes
- Acadia Healthcare Q2 Earnings Beat on Growing Admission Volumes
- Fidelity High Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SPHIX)
- Community Health Systems prices $1.79 billion secured notes offering
- Community Health Systems launches $1.47 billion tender offer for secured notes
- Community Health Systems to offer $1.5 billion in senior secured notes
- Community Health Systems Q2 2025 slides: Narrowing losses amid revenue pressures
- Community Health Systems: Stock Tanks On Earnings, CEO Retires - A Contrarian Opportunity
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: Community Health Systems Q2 2025 beats EPS forecast
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Community Health Q2 Earnings Miss on Declining Patient Days
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Community Health stock tumbles after guidance cut, CEO retirement
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Community Health stock rating downgraded by Jefferies on weak Q2 results
- Community Health Systems (CYH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Community Health Systems CEO to retire, interim leadership named
Дневной диапазон
2.89 2.95
Годовой диапазон
2.25 6.12
- Предыдущее закрытие
- 2.94
- Open
- 2.94
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.89
- High
- 2.95
- Объем
- 805
- Дневное изменение
- -1.70%
- Месячное изменение
- 6.25%
- 6-месячное изменение
- 4.71%
- Годовое изменение
- -51.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.