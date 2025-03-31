Валюты / CRSR
CRSR: Corsair Gaming Inc
8.47 USD 0.47 (5.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRSR за сегодня изменился на -5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.45, а максимальная — 9.03.
Следите за динамикой Corsair Gaming Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRSR
- Corsair Gaming на конференции Goldman Sachs: стратегическое расширение и инновации
- Corsair Gaming at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Searching For A 'Rare Jewel' IPO Stock? Here's How To Find Them
- Barclays raises Corsair Gaming stock price target to $12 on margin gains
- Corsair Q2 2025 slides: revenue jumps 22.5% on GPU-driven upgrade cycle
- Corsair Gaming, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRSR)
- Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Corsair earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Corsair unveils AI workstation targeting developers and engineers
- Elgato launches 4K60 webcam with lens filter support for creators
- Corsair Gaming: Growth By Acquisition - A Strategy Of Diminishing Returns (NASDAQ:CRSR)
- Elgato launches Game Capture 4K S for content creators at $159.99
- Corsair Gaming enters $225 million credit agreement with Bank of America
- Corsair secures $225 million in new credit facilities
- Turtle Beach Stock: Worries Provide A Buying Opportunity (NASDAQ:TBCH)
- Elgato’s Stream Deck Becomes First Zoom Certified Personal Productivity Device
- Corsair at Baird Conference: Strategic Moves in Gaming and AI
- Corsair at TD Cowen Conference: Strategic Growth and Leadership Transition
- Corsair Gaming to Present at Baird’s 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference
- Corsair Gaming to Present at Stifel’s 2025 Boston Cross Sector Investor Conference
- Corsair Gaming to Present at TD Cowen’s 53rd Annual Technology, Media & Telecom Conference
- Corsair Dominates at Computex Led by Exciting New Suite of Products Compatible With the Latest GPU Cards From NVIDIA and AMD
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
Дневной диапазон
8.45 9.03
Годовой диапазон
5.64 13.02
- Предыдущее закрытие
- 8.94
- Open
- 8.94
- Bid
- 8.47
- Ask
- 8.77
- Low
- 8.45
- High
- 9.03
- Объем
- 1.306 K
- Дневное изменение
- -5.26%
- Месячное изменение
- -1.63%
- 6-месячное изменение
- -3.53%
- Годовое изменение
- 22.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.